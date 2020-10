Vidéo : le témoignage fort d’un élève du collège du professeur décapité

La vérité sort de la bouche des enfants. Le témoignage fort d'un élève du collège où enseignait Samuel Paty, assassiné sauvagement vendredi pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, fait depuis samedi le tour des réseaux sociaux, pour son message plein d'espoir et de bon sens.

Interrogé par le journaliste freelance Clément Lanot lors d'un rassemblement samedi en hommage à Samuel Paty devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), Pape Byram, 14 ans, explique avoir «pleuré» après avoir appris la mort de l'enseignant, qu'il connaissait. «C'est très très grave qu’on puisse se faire assassiner alors qu'on dévoile une caricature», dénonce-t-il. «On doit se rassembler pour protester contre cette barbarie et cette violence, c'est pas normal.»

Et l'adolescent de défendre le professeur d'histoire-géographie de 47 ans, racontant sa version des faits ayant conduit un Russe tchétchène de 18 ans à s'en prendre sauvagement à lui et à la décapiter. «Il a proposé aux élèves de sortir. (...) Il aurait très bien pu mettre la caricature et voilà. Au contraire, il a quand même eu une bienveillance, il a dit : "Je vous conseille, vous propose de sortir, car ça peut vous choquer, vous marquer."», affirme-t-il.

Plein de maturité et d'éloquence, il a fait part de son incompréhension face aux plaintes de collégiens et de parents ayant visé le professeur après ce cours d'éducation morale et civique sur la liberté d'expression. «Je me dis que si maintenant on montre juste à ses élèves une caricature et on devient un raciste, on peut plus rien dire, c’est pas possible en fait», fustige-t-il.

Un message salué par nombre d'élus

Et l'adolescent compte bien retourner au collège après les vacances. «Je trouve qu'il faut pas leur donner ça, ils méritent pas ça. Il faut au contraire continuer à apprendre, pour pas qu'ils gagnent. Sinon les terroristes, eux, ils vont gagner.»

La vidéo du témoignage est devenue virale sur Twitter. Vue près de 2 millions de fois, elle a été partagée par de nombreuses personnalités, notamment politiques mais pas que, saluant l'intervention de l'adolescent. «Voilà pourquoi il faut garder confiance. Merci jeune homme», a ainsi tweeté Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), tandis qu'Aurore Bergé, présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale, a également remercié «ce collégien pour ce bon sens qui manque tant».

Pape Byram a également reçu, entre autres, les félicitations des députés européens Raphaël Glucksmann (Place publique) et Nathalie Loiseau (LREM), du secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, de l'animateur TV Denis Brogniart, de l'acteur Pierre Niney ou encore du médecin Jimmy Mohamed.

