Il fait 800 kilomètres pour menacer de mort sa fille lesbienne

Un père a effectué plus de 800 km en voiture, depuis l'est de la France jusqu'à Narbonne, pour menacer de mort sa fille, qui venait de lui apprendre qu'elle était lesbienne.

L'histoire, racontée par le quotidien régional L'indépendant, est effrayante à plus d'un titre. Dans un premier temps, un coup de fil houleux a eu lieu entre l'étudiante de 19 ans et sa famille. Quand elle a appris à ses proches qu'elle se mettait en couple avec une autre jeune femme, le père de famille a vu rouge. Il a menacé de mort sa fille, puis il a fait savoir qu'il se déplaçait en personne.

Le suspect jugé en comparution immédiate

Parti de la région strasbourgeoise, Il a alors fait le trajet en voiture et a retrouvé sa fille, vendredi, aux abords de la faculté de Narbonne, où elle est étudiante. Prise de panique, la jeune fille s'est réfugiée à l'intérieur des locaux, où elle a pu appeler la police. L'homme de 52 ans, agressif, a dans un premier temps été maintenu à l'extérieur des locaux par les services de la faculté. A l'arrivée des policiers, il a été arrêté, puis placé en garde à vue.

A priori inconnu des services de police, il devait être jugé en comparution immédiate ce lundi, après le dépôt de plainte de sa fille et la compagne de celle-ci. Il encourt six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende pour ses menaces.