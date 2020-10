L'imam Chalghoumi demande pardon car Samuel Paty «a été décapité au nom de notre religion»

Il a demandé pardon à la famille de Samuel Paty. L’imam de Drancy Hassen Chalghoumi s’est rendu lundi à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), en compagnie d’une dizaine d’imams, pour faire une prière en hommage au professeur assassiné.

Le religieux a demandé pardon car l'enseignant «a été décapité au nom de notre religion», a-t-il déclaré devant le collège du Bois d’Aulne.

Hassen Chalghoumi, imam de Drancy : « La manipulation islamiste est forte » pic.twitter.com/MyVdvnibDs — CNEWS (@CNEWS) October 19, 2020

Hassen Chalghoumi a également rappelé qu’il avait lancé l’alerte il y a 15 ans contre la montée d’une «manipulation islamiste» qu’il qualifie désormais de «forte».

Dans ce sens, il a applaudi la décision du ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin qui souhaite dissoudre le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF). Selon le pensionnaire de la place Beauvau, le CCIF est «manifestement impliqué» dans l’affaire du meurtre du professeur d’histoire-géographie.

Hassen Chalghoumi, président de la conférence des imams de France : « Il faut soutenir Charlie, toute la presse libre et indépendante » pic.twitter.com/zrYDJ0toCW — CNEWS (@CNEWS) October 19, 2020

L’imam de Drancy a aussi appelé les parents a prôner «l’amour au lieu de la haine» auprès de leurs enfants. Il a précisé qu’il souhaitait que les parents réfractaires soient sanctionnés.

Enfin, l’imam Chaghoumi a tendu «la main aux juifs, aux chrétiens et aux laïques». «On peut avoir des désaccords mais pas la haine. Il faut soutenir Charlie et la presse libre et indépendante», a-t-il rappelé.