VIDÉO. «Ça va être tout noir» : il fait le buzz en annonçant le couvre-feu à Rouen

Une réplique culte. Un Rouennais a eu l'idée géniale samedi de crier «Ça va être tout noir !», phrase tirée du film «RRRrrr !!!», dans les rues de la ville pour annoncer le couvre-feu. En moins de deux jours, sa vidéo a atteint plus d'un demi-million de vues sur Facebook.

La séquence d'environ une minute montre Vincent Grongnet, membre d'une troupe de théâtre locale baptisée Still Kiddin, déambuler dans les rues de Rouen (Seine-Maritime) vers 19h samedi. Il répète à plusieurs reprises «Ça va être tout noir», une lampe torche à la main, en direction de passants ou de gens attablés en terrasse, avant le début du couvre-feu à 21h.

Preuve que «RRRrrr !!!» est un classique, on entend de nombreuses personnes lui crier en retour «Ta gueule». Non pas par exaspération, mais bien pour imiter la réponse des membres de la tribu des Cheveux Propres à celui qui vient leur annoncer que la nuit va tomber dans la comédie d'Alain Chabat, emmenée par la troupe des Robins des Bois et sortie en salles en 2004.

Pour en arriver à ce résultat hilarant, il a fallu un peu de persévérance à Vincent Grongnet. Les deux premiers essais ont abouti à «des fours», confie-t-il à 76actu. La troisième tentative a été la bonne et a provoqué un buzz inattendu, avec près de 570.000 vues sur Facebook et plus de 4.000 likes. «C’est énorme, même les Robins des Bois l'ont partagée !», s'enthousiasme le comédien amateur, qui prépare justement avec sa troupe un spectacle à partir des sketchs des Robins des Bois.