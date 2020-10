Les 10 meilleures boulangeries à tester à Paris

Baguette tradition, pain au chocolat ou encore éclair au café... Les classiques indémodables côtoient des nouveautés parfois venues d'ailleurs dans ces boulangeries parisiennes, tenues par des passionnés qui ont à coeur de faire rimer tradition avec modernité.

Disséminées dans tout Paris, ces boulangeries connaissent un tel succès, que certaines d'entre elles ont ouvert de nouvelles adresses. Quelles sont ces 10 boulangeries à tester d'urgence ?

Bo&Mie

A l'origine de cette boulangerie : la rencontre de Magali et Jean-François, tous deux en reconversion, de retour sur les bancs de l'école de gastronomie Ferrandi, en cursus boulangerie.

Ensemble et autour de valeurs communes, ils créent leur première boulangerie et s'installent rue de Turbigo, afin de proposer une offre 100 % maison, réalisée avec des matières premières de qualité et à des prix raisonnables.

Une troisième adresse doit bientôt ouvrir rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris, juste derrière le musée du Louvre.

Adresses : 18 rue de Trubigo (2e), 359 rue Saint-Martin (3e) et bientôt 91 rue de Rivoli (1er)

the french bastards

A l'origine de ce projet, trois amis d'enfance qui décident de «dépoussiérer le secteur de la traditionnelle boulange parisienne», en «mélangeant savoir-faire français traditionnel et créations originales inspirées de leurs voyages».

Pour cela, les compères ont choisi une fabrication artisanale maison, avec des produits bio sourcés, choisis en fonction des saisons. Au menu, baguette traditionnelle et pain de campagne, au sarrasin, aux noix, mais aussi babka cannelle, riz au lait, Saint-Honoré...

Adresses : 181 rue Saint-Denis (2e) et 61 rue d'Oberkampf (11e)

Babka Zana

Babka Roll, Babka Cake ou encore Babka Pie : ici, le menu met à l'honneur ce gâteau typique d'Europe de l'Est, qui n'a rien à envier aux boulangeries traditionnelles.

Et rien qu'à voir la queue sur le trottoir, on comprend que les spécialités de Babka Zana sont succulentes. On y trouve aussi la "Mouna", une brioche tressée à la fleur d'oranger ou encore le "Rugelach", un mini-croissant brioché.

Adresse : 65 rue Condorcet (9e)

Mamiche

Pas de temps perdu pour les deux fondatrices de Mamiche, Victoria et Cécile, toutes deux reconverties à la boulangerie. Trop occupées – comme elles le disent – à travailler leurs créations, leur site internet n'est toujours pas prêt, plus de 3 ans après l'ouverture de leur première adresse.

Là-bas, on y trouve toute sorte de pains : pain noir, pain à la farine de châtaigne, pain de mie, miche de campagne et tradition à la coupe mais aussi des petits plaisirs sucrés. A la carte ? Des babkas (comme son voisin de la rue Condorcet), des roulés cannelle, des clafoutis, des beignets fourrés, des buns ou encore des pains muesli...

Adresses : 45 rue Condorcet (9e) et 32 rue du Château d'Eau (10e)

farine&o

Ouverte en 2017 par Olivier Magne, meilleur ouvrier de France 2015, la boulangerie Farine&O n'a jamais déçu depuis. Jusqu'à frôler l'obtention du Saint Graal cette année, en arrivant 3e du concours de la meilleure baguette de Paris.

A l'intérieur, une boulangerie pas si traditionnelle que ça, où l'on trouve du pain bien sûr mais beaucoup de pâtisseries. Avec aussi bien des pains au chocolat et autres croissants qu'une brioche d'Auvergne et sa compotée de myrtilles ou une autre feuillettée aux agrumes.

Adresse : 10 rue des Martyrs (9e)

Ten Belles Bread

Boulangeries mais aussi coffee shops et coffee roasters, les 3 adresses de Ten Belles sont ouvertes du soir au matin, pour le petit déjeuner, le déjeuner et le brunch, en vente sur place ou à emporter.

Ce concept de "bakery" franco-britannique propose du pain sous toutes ses formes, bio et au levain. Pour des pauses plus gourmandes, il peut être décliné en focaccia, tartines et sandwichs.

Adresses : 53 rue du Cherche-Midi (6e), 10 rue de la Grange-aux-Belles (10e) et 17 rue Breguet (11e)

Utopie

Qui mieux que deux anciens de chez Ladurée – Sébastien et Erwan – pour reprendre l'ancienne boulangerie Charlot, devenue "Utopie" ? Ensemble, ils ont cassé les codes "classiques" du genre, et ont apporté leur touche de fantaisie.

Résultat, des pains tous aussi originaux les uns que les autres : pain banane speculoos ou encore pain champignons et oignons rôtis... Et côté pâtisserie, on trouve un flan aux fruits rouges ou encore un Saint-Honoré sésame noir.

Adresse : 20 rue Jean-Pierre Timbaud (11e)

les saveurs de pierre demours

Pas question d'oublier cette boulangerie Maison Julien, appelée Les saveurs de Pierre Demours, qui a gagné cette année le prix de la meilleure baguette de Paris.

Un sacre mérité pourcette boulangerie qui fournira l'Elysée en pain pendant un an !

Adresse : 13 rue Pierre Demours (17e)

PAIN PAIN

Nichée sur la Butte Montmartre, cette boulangerie a été fondée en 2012 par Sébastien Mauvieux, qui remporte la même année le prix de la meilleure baguette de Paris.

Là, tout est fait maison, le pain comme les pâtisseries. Et les produits sont de qualité : les farines viennent des Moulins Bourgeois (77) et le beurre est AOC Charentes-Poitou ou Normandie.

Adresse : 88 rue des Martyrs (18e)

Le bricheton

S'il n'est ouvert que quelques heures par jour, c'est parce que Maxime Bussy a choisi de ne pas fabriquer son pain en grande quantité. Celui qui souhaitait produire uniquement pour les restaurants a finalement choisi d'ouvrir aussi au grand public.

Là, le grand public trouvera des pains de qualité réalisés avec des farines paysannes et de l'eau de source des Puits artésiens et du sel artisanal. Au menu, cela se concrétise par des pains de toute sorte, pain au grand épeautre, pain au sarrasin, pain au seigle blanc, pain aux châtaignes ou encore pain aux graines...

Adresse : 50 rue de la Réunion (20e)