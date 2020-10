Sécurité routière: le nombre de décès sur les routes en baisse en septembre, mais pas pour les cyclistes

Un chiffre qui correspond au développement du vélo en France. Alors que le nombre de personnes tuées sur les routes de France métropolitaine a baissé de 11,3% en septembre, les chiffres de la sécurité routière publiés ce 20 octobre font état d'une «augmentation significative» du nombre de cyclistes décédés.

L'inquiétude est réelle. Sur le mois de septembre, l'on compte 37 personnes tuées à vélo, soit 15 de plus par rapport à l'année dernière. Au 3e trimestre, marqué par une forte hausse du nombre d'usagers après le confinement, la mortalité des cyclistes est la plus forte de ces dix dernières années avec 83 tués.

Au global, 275 personnes ont perdu la vie sur les routes en septembre, contre 310 en septembre 2019. Les mortalités des jeunes de 18 à 24 ans (39 tués) et des personnes âgées de plus de 65 ans (66 tués) sont les plus basses de ces dix dernières années. Une tendance qui s'inscrit dans la durée puisque la période de juillet à septembre connaît également une forte baisse par rapport à l'année précédente. 801 personnes ont perdu la vie, c'est 14% de moins qu'en 2019.

En Outre-Mer, la mortalité augmente: le nombre de personnes ayant perdu la vie sur les routes en septembre s'élève à 28 personnes, soit 11 de plus que l'année précédente.