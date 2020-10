Seine-et-Marne : des puits de forage pétrolier sèment la discorde jusqu'à Paris

Les voix ne cessent de s'élèver contre le projet d'extension d'une concession minière pour le forage de dix nouveaux puits d'hydrocarbures, en Seine-et-Marne (77). A tel point que la mairie de Paris et Eau de Paris ont décidé de taper du point sur la table, ce mardi 20 octobre.

Eau de Paris – l'opérateur public en charge de la production et de la distribution de l'eau dans la capitale – vient en effet de déposer «un avis fermement négatif concernant ce projet» dans le cadre de l'enquête publique qui s'est terminée le 19 octobre 2020. Pour l'institution, l'extension de cette plate-forme constitue un vrai danger.

«Ce projet, incompatible avec les objectifs de l'Accord de Paris, menace l'alimentation en eau potable de Paris», a tout simplement fait savoir la municipalité parisienne dans un communiqué diffusé ce mardi 20 octobre. La maire en personne, Anne Hidalgo, a ajouté qu'elle s'«opposait fermement au projet de forages pétroliers mené par Bridgeoil».

Vivement critiqué depuis plusieurs semaines par les Ecologistes, ce projet prévoit l'extension par la société Bridgeoil d'une concession minière pour le forage de dix puits d'hydrocarbures supplémentaires sur la commune de Nonville, en Seine-et-Marne.

Or, la zone concernée par l'extension de cette plate-forme déjà existante se situe au sein de l'aire d'alimentation des sources de Villeron et Villemer, exploitées par Eau de Paris, et qui «permet – comme le souligne la municipalité parisienne – l'alimentation en eau potable de Paris [...] et de plusieurs communes riveraines au site».

Bonjour Twitter Depuis 15 jours on se mobilise contre un projet de forages pétroliers à #Nonville, un petit village près de la forêt de #Fontainebleau... On vous explique pourquoi ! #NONauxforages



THREAD pic.twitter.com/zywDH36yzV — NonAuxForages.org (@nonauxforages) October 18, 2020

«De nombreux risques»

Pour la mairie, ce projet présente «de nombreux risques liés aux forages et à l'exploitation des puits», qu'il faut absolument prendre en compte. De plus, la municipalité parisienne souligne que les aménagements routiers ne sont «pas satisfaisants pour sécuriser cette activité», et plus particulièrement, le transport d'hydrocarbures.

«Une fuite d'hydrocarbures condamnerait les sources locales pour une période qui peut être longue» alerte Dan Lert, l'adjoint à la mairie de Paris en charge de la transition écologique, du Plan Climat, de l'eau et de l'énergie, et Président d'Eau de Paris, qui ajoute qu'«il est impensable que des sociétés ignorent l'Accord de Paris».