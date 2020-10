Vaccin contre la grippe : les pharmacies prises d'assaut cette année

Une semaine après le coup d'envoi de la campagne 2020 de vaccination antigrippale, le 13 octobre dernier, des millions de Français se sont déjà précipités dans les pharmacies. Résultat : de nombreuses officines sont en rupture de stock.

Un engouement jamais vu, que les pharmaciens attribuent au contexte particulier de l'épidémie de coronavirus. Alors que plus de 15 millions de doses ont été commandées cette année, contre 11 millions l'année dernière, ce sont ainsi plus de cinq millions de doses de vaccin antigrippal qui ont déjà été délivrées, comme nous l'ont confirmé l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) et la Fédération des syndicats pharmaceutiques d'officine (FSPF), les deux principales organisations du secteur.

«Dans les faits, ce sont très exactement 5,1 millions de Français qui à ce jour ont pris le vaccin et on peut donc estimer qu'une quantité équivalente s'est bien fait vacciner. Habituellement, il faut un mois pour qu'une telle quantité de doses parte», a expliqué Philippe Besset, le président de la FSPF.

Le démarrage a été d'autant plus fort, précise le spécialiste, qu'au premier jour de la campagne, «ce sont 2,2 millions de doses qui ont été écoulées, dont 400.000 vaccinations faites directement par les pharmaciens eux-mêmes».

Les personnes à risque ont le plus répondu à l'appel

Sans surprise, dans le détail, ce sont surtout les personnes à risque qui ont le plus répondu à l'appel.

Jusqu'à présent, en effet, plus de neuf vaccins sur dix (91 %) ont ainsi été délivrés grâce à un bon envoyé par l'assurance maladie. Sont notamment concernés les plus de 65 ans, les personnes porteuses de certaines pathologies chroniques, ou encore les femmes enceintes, autant de sujets susceptibles de développer une grippe sévère, s'ils n'étaient pas vaccinés.

Gilles Bonnefond, du syndicat USPO, se félicite de cette mobilisation. D'autant plus, souligne-t-il, que la couverture vaccinale est, selon lui, cette année également plus massive chez les pharmaciens eux-mêmes, ou parmi le personnel des Ehpad, des travailleurs en première ligne face à de potentiels malades ou des publics fragiles.

Pour autant, Gilles Bonnefond et Philippe Besset déplorent tous deux que ce raz-de-marée ait provoqué des ruptures de stocks. Selon eux, elles auraient pu être mieux anticipées par Sanofi Pasteur et Mylan, les deux laboratoires qui délivrent les deux vaccins disponibles cette année.

«La France dispose de 15 millions de doses de vaccins, deux millions doivent être acheminés en décembre sur les stocks sécurisés par l'Etat. Le reste (8 millions) sont censés être livrés à partir de la fin octobre au goutte-à-goutte par les labos», a résumé Gilles Bonnefond.

De l'impossibilité de commander des doses supplémentaires

Reste que si les laboratoires se sont engagés à livrer aux pharmacies sur ce stock au moins 13 millions de doses, la France ne pourra pas, si la demande se poursuit à ce rythme, disposer de doses supplémentaires, en dehors de celles déjà commandées.

Cela s'explique par le processus même de fabrication des vaccins qui doit être effectué plusieurs mois à l'avance. Vu d'Europe, en janvier 2020, le Covid-19 semblait bien lointain et personne n'aurait imaginé l'ampleur de la crise sanitaire.

Ce jeudi, tous les syndicats de pharmaciens sont conviés rue de Ségur, pour justement faire un point de situation au ministère de la Santé sur l'état des stocks.

La France pourrait tenter de passer des commandes de vaccins antigrippaux à l'étranger, mais cela s'annonce compliqué, ses voisins étant confrontés exactement au même problème.

Philippe Besset (FSPF) se veut néanmoins optimiste. D'après lui, cet extraordinaire engouement pourrait être le signe d'une prise de conscience vaccinale de grande ampleur. Il souligne également le fait que les gestes barrières, désormais largement appliqués par la population, pourrait limiter l'épidémie grippale cette année.

Dans l'hémisphère sud, l'hiver austral a d'ailleurs été marqué par une circulation de la grippe nettement moins active cette année. L'application des bons gestes et de la distanciation physique pourraient avoir aidé.