Assassinat de Samuel Paty : que signifie le statut de pupille de la Nation, attribué à son fils ?

Cinq jours après l'assassinat de son père, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Saint-Honorine, le fils de Samuel Paty, âgé de cinq ans, va obtenir le statut de pupille de la Nation, a annoncé ce mardi Jean-Michel Blanquer à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement. Concrètement, voici en quoi cela consiste.

Le statut de pupille de la Nation «est une adoption par la Nation pour tout enfant de moins de 21 ans dont les parents ont été victimes de guerre ou bien d'actes de terrorisme», explique l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) sur leur site.

Instauré par la loi du 27 juillet 1917, elle était à l'origine destinée aux enfants «orphelins de guerre»

Ce statut offrira au jeune garçon, qui grandira désormais sans son père, une protection et un soutien matériel et moral, sous la forme d'aides mensuelles, d'aides aux études, d'exonération de frais de scolarité ou d'examen, de bourses scolaires et universitaires ou de la possibilité d'admission dans les lycées militaires.

Quant à son père décédé, Samuel Paty recevra à titre posthume la Légion d'honneur ainsi que les Palmes académiques. Tandis qu'à la rentrée des vacances de la Toussaint, une minute de silence sera observée dans tous les établissements scolaires français.