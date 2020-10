Corée du Sud : une pénurie de Kimchi provoquée par le changement climatique

Bientôt une pénurie de Kimchi en Corée du Sud ? Cette année encore, des champs entiers de choux ont été anéantis en Corée du Sud en raison des conditions météorologiques extrêmes liées au changement climatique. Les prix ont bondi de plus de 60%.

A cette période de l'année, la majorité des familles sud-coréennes achètent choux et autres légumes afin de réaliser leur Kimchi - ce choux assaisonné d'épices et fermenté - qu'ils consommeront l'année prochaine.

Mais cette année, la saison des pluies a été la plus longue de l'histoire et les trois typhons successifs entraînant des inondations entre août et septembre ont eu raison des choux et de leurs récoltes.

Daesang Corp., le premier producteur de kimchi de Corée du Sud, a déclaré avoir suspendu temporairement les ventes en ligne en raison du manque de choux. CJ CheilJedang Corp., une autre grande entreprise alimentaire, a déclaré pour sa aprt qu'elle recherchait des approvisionnements alternatifs pour répondre à une demande particulièrement élevée cette année, car de plus en plus de personnes mangent à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

«Le chou en particulier est assez sensible au changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes nuiront à sa production», a déclaré Kim Dajung, chercheur à l'Institut économique rural de Corée.

Mais le ministère de l'Agriculture coréen espère que la production de Kimchi se stabilisera d'ici la fin du mois de novembre, grâce à des conditions météorologiques plus favorables.