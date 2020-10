Hommage à Samuel Paty : «Être prof», la lettre de Brigitte Macron au professeur assassiné

Cas contact, Brigitte Macron n'assistera pas à l'hommage national rendu à Samuel Paty, cet enseignant d'histoire-géographie assassiné vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. Mais au travers d'une lettre confiée au Parisien, mardi 20 octobre, cette ancienne professeure de français a tenu à lui adresser quelques mots, ainsi qu'à toute la communauté enseignante de France.

«Aujourd'hui avec vous nous sommes tous Profs», écrit l'épouse du chef de l'Etat, elle-même ancienne enseignante.

«Etre prof (...) C’est transmettre et anticiper (...) C’est entrer dans une classe et s’y sentir à sa juste place (...) C’est développer l'esprit critique (des élèves) pour les rendre libres. Tout cela, Samuel, vous le saviez, et mieux encore, vous l'incarniez», poursuit-elle dans la lettre publiée par Le Parisien.

Enseignante pendant 30 ans à Strasbourg, Brigitte Macron enseigne d'ailleurs toujours. Depuis l'année dernière, elle donne des cours de littérature à des adultes à Clichy-sous-Bois (Saint Saint-Denis), au sein de l'Institut des vocations pour l'emploi.

Quatre jours après l'attentat, les enquêteurs tentent de reconstituer la chaîne complète des faits qui ont conduit au meurtre sauvage du professeur Samuel Paty, à qui des hommages sont rendus à l'Assemblée nationale et autour de son collège des Yvelines.

Les policiers antiterroristes s'intéressent notamment à des messages échangés sur la messagerie WhatsApp entre l'assaillant et le parent d'élève, actuellement en garde à vue, qui avait appelé à la mobilisation après le cours sur la liberté d'expression dispensé par M. Paty le 5 octobre.