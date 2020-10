Grenelle de l'Education : de gros enjeux et des profs à reconquérir

Au lendemain de l'hommage national rendu à Samuel Paty, Jean-Michel Blanquer, lance, ce jeudi 22 octobre, un «Grenelle de l'Education». Ce rendez-vous, déjà prévu à l'agenda du ministre de l'Education nationale depuis l'été dernier, prend à présent une dimension particulière avec l'assassinat du professeur de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Ce «Grenelle», qui pour l'anecdote reprend l'une des adresses du ministère de l'Education désigne, historiquement, une vaste concertation entre syndicats, représentations diverses et pouvoir. Celui lancé aujourd'hui doit notamment déboucher, dans trois mois, sur une revalorisation salariale des professeurs.

Mais l'attentat islamiste du 16 octobre dernier, dans lequel Samuel Paty a perdu la vie pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet, a plus que jamais placé la dimension sécuritaire au cœur des enjeux qui seront discutés entre les organisations et le ministère.

Des enseignants à protéger

Habitué de longue date à la violence scolaire, le monde éducatif est en effet désormais clairement identifié comme une cible de la menace islamiste.

«Le sursaut national doit nous conduire à considérer que le professeur est central dans notre société et que chacun d'entre nous dans notre vie de parent d'élève, de citoyen, doit respecter les professeurs et avoir des discours qui mettent le professeur au centre de notre société», a déclaré à cet égard, mercredi, Jean-Michel Blanquer, lors des questions au gouvernement au Sénat.

L'un des défis majeurs de ce Grenelle va donc consister à trouver des moyens concrets de protéger du terrorisme, à la fois les enseignants, mais aussi les élèves. Surtout lorsque l'épineuse question de la liberté d'expression est évoquée en classe.

«Si cette tâche aujourd'hui peut paraître titanesque, notamment là où la violence, l'intimidation, parfois la résignation prennent le dessus, elle est plus essentielle, plus actuelle que jamais», a appuyé, depuis la Sorbonne, Emmanuel Macron.

Mais, au-delà des mots, les enseignants attendent surtout des actes, afin de traduire, dans les faits, cette promesse républicaine.

Un premier acte concret est quoi qu'il en soit attendu dès le 2 novembre, jour de la rentrée après les vacances de la Toussaint, où «tous les élus de la République, les conseillers municipaux, les maires, les sénateurs, (devraient) être présents auprès des professeurs» pour les accompagner, notamment lors d'une minute de silence.

La revalorisation salariale

Le deuxième point au menu des discussions devrait être à n'en pas douter la revalorisation salariale des enseignants.

Alors que les enseignants français sont parmi les moins bien payés d'Europe, des négociations avaient déjà été lancées en janvier dernier sur ce chapitre dans le cadre de la réforme des retraites mais avaient dû être suspendues, eu égard à la crise sanitaire.

Dans les faits, le budget 2021 du ministère a déjà été augmenté de 400 millions d'euros (500 millions en année pleine), afin d'augmenter les salaires des enseignants. Mais il s'agit surtout de rattraper des salaires inférieurs de près de 7 % en début de carrière à la moyenne des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Dans le détail, la hausse du budget doit notamment financer différentes primes, comme une prime d'attractivité (260 millions d'euros en année pleine) ciblant les personnels en début et milieu de carrière, ainsi qu'une prime d'équipement informatique (178 millions d'euros) de 150 euros net annuels pour chaque professeur.

Si les syndicats s'étaient récemment félicités du fait que ces valorisations salariales ne soient pas associées à une augmentation du temps de travail comme ils le craignaient, ils pourraient demander des garanties supplémentaires, voire de nouvelles hausses, en raison du contexte sécuritaire.

Une coopération hiérarchique à moderniser

Troisième enjeu, au-delà de la «simple» question salariale, le ministère de l'Education espère, avec ce Grenelle dédié, pouvoir mener à bien le chantier de «la transformation de notre système (éducatif)», a encore annoncé mercredi Jean-Michel Blanquer lors des questions au gouvernement au Sénat.

"L’expression 'pas de vague' je ne la supporte plus", s'agace Blanquer https://t.co/zTv7RCOhUC — Europe 1 (@Europe1) October 22, 2020

Concrètement, cela doit notamment passer par des ressources humaines «de proximité, autrement dit un système de l'Education nationale beaucoup moins anonyme, beaucoup plus attaché à ce qui arrive à chaque professeur et à le suivre dans sa carrière, qui manifestera la reconnaissance du pays à tous les professeurs et au-delà de l'ensemble des mesures que nous prendrons», a précisé le ministre de l'Education nationale.

Mais le dossier reste très sensible et potentiellement explosif au moment où la hiérarchie éducative est régulièrement accusée par les enseignants d'inaction face aux violences qu'ils subissent. Une inertie décrite comme systémique et résumée sous l'expression «pas de vague», notamment sur les réseaux sociaux.

Une expression que Jean-Michel Blanquer, ce jeudi matin sur Europe 1, a précisément dit qu'il ne «la support(ait) plus», en assurant qu'il n'y avait pas eu d'absence de réaction de la part de la hiérarchie face aux pressions supposément subies par Samuel Paty.