Yvelines : le mur d’un gymnase s’effondre, deux enfants grièvement blessés

Un tragique accident. Ce jeudi 22 octobre, aux alentours de midi, le mur d’un gymnase de la ville de Poissy (Yvelines), s’est effondré alors que des enfants participaient à des activités de vacances. Deux d'entre eux ont été gravement blessés.

27 enfants, âgés de 6 à 11 ans, étaient présents dans le centre au moment de l’accident, rapporte Le Parisien. Ils étaient en plein cours de judo. C’est le mur d’une réserve du gymnase Patrick-Caglione qui s’est partiellement écroulé.

Le service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), le Samu et les pompiers sont rapidement intervenus pour venir en aide à deux enfants gravement blessés, une petite fille et un garçon âgés respectivement de 6 et 7 ans. Ils ont été conduits en état d’urgence absolue vers l’hôpital Necker, dans le 15èmearrondissement de Paris.

Karl Olive, le maire de Poissy, a d’abord brièvement réagi sur son compte Twitter, puis a effectué un premier point de situation vers 17h, dont la vidéo a été retransmise sur le compte Twitter de la ville de Poissy.

SITUATION 16h50 Dramatique accident gymnase Caglione @villepoissy 12h45. Un mur effondré pendant le stage d’enfants de 6-11 ans du club de judo. Deux blessés graves pris en charge immédiatement et transportés en urgence à Necker. Sur place aux côtés des parents et enfants. — KARL OLIVE (@KARLOLIVE) October 22, 2020

[ Point 17h ] Un mur s’est effondré ce jeudi 22 octobre au Gymnase Caglione #Poissy.



2 enfants gravement blessés pris en charge et transférés à Necker.



Une cellule psychologique est en place.



Le maire @KARLOLIVE sur place depuis 13h aux côtés des enfants et parents. pic.twitter.com/rDn31S8IJE — Ville de Poissy (@villepoissy) October 22, 2020

Il a annoncé qu’une cellule psychologique a été mise en place pour les enfants présents lors de l’accident, et pour leurs parents. Il affirme aussi qu’une enquête a immédiatement été ouverte pour comprendre les causes de l’effondrement de ce mur et de l'accident.