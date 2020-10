Black Friday 2020 : Quelle date ? Comment éviter les arnaques...Tout savoir pour le jour J

L’édition 2020 du Black Friday, ou «vendredi noir», approche à grand pas. A l’occasion de ce grand rendez-vous commercial importé des États-Unis, quelques boutiques physiques et de nombreux sites de vente en ligne proposeront une sélection de produits à prix cassés, qui, pour la grande majorité, se retrouveront au pied du sapin de Noël. Coup d’envoi, conseils pour éviter les arnaques,…Voici ce qu’il faut savoir pour être prêt le jour J.

Quand aura lieu le Black Friday ?

Le coup d’envoi du Black Friday, qui a fait son arrivée dans l’Hexagone en 2013, sera donné le vendredi 27 novembre à minuit, le lendemain de la fameuse fête de Thanksgiving, ou «action de grâce», célébrée le quatrième jeudi du mois de novembre.

Comme chaque année, les rabais se poursuivront durant tout le week-end, jusqu’au lundi 30 novembre, le Cyber Monday, ultime journée promotionnelle avant les fêtes, dont les bons plans sont proposés exclusivement sur Internet. L’année dernière, les Français avait dépensé en ligne plus d’un milliard d'euros durant cette courte période.

Avant le lancement de l’opération, il est conseillé de faire un premier repérage afin de ne pas perdre de temps. Il est également conseillé d’être dans les starking blocks pour commander dans la nuit de jeudi à vendredi, car les meilleures affaires concernent bien souvent des produits dont les stocks sont limités.

Vêtements, accessoires, bricolage, mobilier… les offres concernent tous les domaines. Mais généralement, ce sont les produits high-tech - PC portables, télévisions, enceintes, consoles, tablettes, casques audio… - qui sont les plus prisés.

Qui participent à l’opération ?

Sur la liste des enseignes et géants du web qui proposeront des prix cassés à un mois de Noël, figurent notamment le leader américain Amazon, qui a propulsé le Black Friday en France, CDiscount, Rue du commerce, la Fnac, Darty, 3 Suisses, mais aussi La Redoute, Zalando, les grandes surfaces telles que Carrefour, Auchan, ou encore Conforama et Boulanger.

Si les Français pourront profiter de prix attractifs, les réductions affichées seront toutefois moins alléchantes qu’aux Etats-Unis. Et pour cause, selon la règlementation française, le Black Friday n’est qu’une période de promotions, en dehors des périodes de soldes officiellement autorisés. Or, les ventes à perte sont interdites en dehors des périodes de soldes. Ainsi, les ristournes atteignent plus rarement les 50%, voire 70% et même 90%.

Comment éviter les arnaques ?

Si c’est le cas, il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant de finaliser la transaction. En effet, derrière des offres trop généreuses, se cachent parfois des arnaques.

Quelques semaines avant le Black Friday, certains commerçants n’hésitent pas à gonfler leurs prix, avant de les barrer le jour J, en proposant une très faible réduction par rapport au prix d’origine, soit avant l’augmentation. Il est aussi recommandé de vérifier l’URL. Des sites profitent de cet évènement pour mettre en vente des contrefaçons sur un site créé spécifiquement pour l’occasion.

C’est pourquoi il faut s’assurer que le page en question n’est pas une copie frauduleuse de celle du site officiel en vérifiant l’adresse URL, qui elle, ne trompe pas. Avant de rentrer vos données bancaires et personnelles, prenez également le temps de vérifier toutes les informations concernant le produit et le vendeur, en regardant par exemple les avis. Enfin, n’ouvrez et ne répondez à aucun e-mail si l’adresse d’expédition semble douteuse.

En cette période, des messages truqués sont susceptibles de se retrouver dans notre boîte de réception. Cette technique, dite du «hameçonnage», permet à des sites escrocs de dérober les données personnelles et bancaires des utilisateurs. Méfiez-vous aussi des messages énigmatiques vous demandant de recontacter un pseudo transporteur «pour votre livraison » ou un service après-vente «suite à votre achat». Dans la plupart des cas, il s’agit d’une arnaque.