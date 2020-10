Taxe Foncière : voici les villes où elle augmente le plus

Comme chaque année, les propriétaires de biens immobiliers vont devoir s'acquitter de la taxe foncière. En dix ans, ce prélèvement obligatoire a augmenté de plus de 31,4% en moyenne, selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI). Découvrez les villes où la hausse de la taxe foncière est la plus importante.

Quelle tendance pour 2020 ?

D'après le dernier observatoire de l'UNPI, la hausse de la taxe foncière entre 2019 et 2020 est très modérée dans les 50 plus grandes villes de France. Elle atteint 1,8% à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 1,7% à Tours (Indre-et-Loire) et 1,5% à Orléans (Loiret).

A Nice (Alpes-Maritimes), en revanche, la taxe foncière a diminué de 7% par rapport à 2019. Une baisse exceptionnelle qui s'explique par une baisse du taux communal et du taux départemental, consécutive à un accord conclu avec les propriétaires de l'UNPI. La ville d'Argenteuil (Val-d'Oise) affiche également une baisse de 1,1% en raison là aussi d'une baisse communale.

Les détenteurs de biens situés à Bordeaux (Gironde), Caen (Calvados) et Perpignan (Pyrénées-Orientales) doivent s'acquitter quant à eux d'une taxe foncière à peine plus élevée que l'an passé puisqu'elle a augmenté de près de 0,6% seulement dans ces villes.

Une accalmie de courte durée ?

Cette hausse très restreinte s'explique en partie par l'élection municipale de 2020, un scrutin associé historiquement à de très faibles augmentations des impôts locaux. L'accalmie pourrait donc être conjoncturelle et précéder des hausses plus importantes dans les prochaines années.

Par ailleurs, la suppression progressive de la taxe d'habitation laisse craindre une répercussion à la hausse sur la taxe foncière dans les prochaines années. Une revalorisation globale des valeurs cadastrales à l'horizon 2026 pourrait aussi impacter le prélèvement obligatoire des propriétaires.

Comment est calculée la taxe foncière ?

Pour rappel, la taxe foncière se calcule sur la base de la valeur cadastrale du bien qui correspond à la valeur locative théorique du logement s'il était loué. Ce montant est ensuite diminué de 50% au titre de l'équivalent de charges fictives. Pour arriver au montant de la taxe foncière, la valeur locative nette est alors multipliée par les taux fixés par les collectivités locales (communes, départements et régions).

Par conséquent, des évènements politiques comme un scrutin municipal, la création d'une métropole ou certains engagements politiques comme à Nice, peuvent avoir une incidence sur l'évolution de cet impôt local. A terme, l'évolution du montant de la taxe foncière d'un bien peut donc être décorrélée de celle de sa valeur locative.

31,4% de hausse entre 2009 et 2019

Si l'on s'intéresse aux dix dernières années, l'évolution du montant de la taxe foncière payée par les propriétaires est colossale. Selon l'UNPI, la hausse moyenne de ce prélèvement a atteint, entre 2009 et 2019, 31,4% sur l'ensemble du territoire. Une tendance décorrélée de l'inflation et de la hausse de loyers, puisqu'elle est trois fois plus importante que ces deux indicateurs respectifs sur la même période.

L'Ile-de-France est la région la plus représentée parmi les villes du top 5. Et c'est à Argenteuil (Val-d'Oise) que les propriétaires ont un peu plus tiré la langue qu'ailleurs. La commune affiche la hausse la plus conséquente sur la période avec 45,1%, juste avant Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) où la taxe a grimpé de 43,1%.

Sous la barre des 40%, en troisième position, se hisse la ville de Nantes (Loire-Atlantique) avec une augmentation de 38,5%, ex-aequo avec Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). A Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), la taxe d'habitation a gonflé de 38% en dix ans.

+12,06% en moyenne sur 5 ans

Entre 2014 et 2019, la taxe foncière a augmenté de 12,06% en moyenne sur l'ensemble du territoire. C'est une hausse trois fois plus importante que l'inflation sur la même période, et six fois supérieure à l'augmentation moyenne des loyers.

Lille affiche la hausse la plus impressionnante sur cinq ans avec 25,3 %. La taxe foncière a également grimpé de 19,9% à Nantes. Elle a gagné 18,6% à Villeurbanne (Rhône) et à Limoges (Haute-Vienne), ainsi que 17,2% à Strasbourg (Bas-Rhin).