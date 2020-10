Une femme mord les testicules de son petit-ami puis le poignarde à mort

Dix ans de prison. C'est la peine dont a écopé une Britannique de 38 ans ce jeudi pour avoir mortellement poignardé son petit ami le 14 octobre 2019 avec un couteau de cuisine. Quelques semaines avant de lui avoir ôté la vie, la jeune femme l'avait déjà violemment attaqué et lui avait mordu les testicules.

Innocentée pour la charge de meurtre, Cordelia Farrell a été condamnée pour homicide involontaire. Aux dix ans d'emprisonnement s'ajoutent dix-huit mois de prison pour les violences, et notamment la morsure aux parties génitales, qu'elle a fait subir à son petit ami quelques semaines avant le drame, rapporte le Mirror.

La mère de la victime a été entendue pendant le procès. Elle a qualifié la relation qu'entretenait Cordelia Farrelle et son fils de «toxique». «Les gens proches de vous et de lui ont réalisé que c'était une relation toxique susceptible de se terminer par une catastrophe et c'est arrivé», a estimé le juge James Burbidge.

Un mois avant que l'homme ait été poignardé, une bagarre «alimentée par la drogue et l'alcool» avait éclaté entre les deux trentenaires. «La victime avait dit à sa petite amie qu'il l'avait trompée, ce qui était sans aucun doute faux», selon le juge.