Voici 5 conseils pour éviter les bactéries alimentaires

Toutes les bactéries ne se ressemblent pas. Certaines sont inoffensives tandis que d’autres peuvent être pathogènes, et susceptibles de provoquer de graves intoxications alimentaires. C’est pourquoi, après avoir fait ses courses et quand on cuisine, il est essentiel de suivre quelques règles simples pour les limiter, et ainsi éviter une éventuelle contamination.

Respecter la chaîne du froid

Tout d’abord, il est important de respecter la chaîne du froid, afin de garder les produits sains, du stade de la production jusqu’à la cuisine. Il faut savoir que la hausse de température peut entrainer la prolifération de certains germes - salmonella, staphylococcus aureus… - rendant ainsi l’aliment en question impropre à la consommation.

Ainsi, il faut veiller à ne pas conserver un produit surgelé ou réfrigéré au sein d’un environnement où la température dépasse celle indiquée sur l'étiquette. Comme le rappelle la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), les températures des produits réfrigérés varient entre + 2° C et + 8° C.

Quand vous faites vos courses, pensez également à utiliser un sac isotherme pour conserver au mieux les denrées jusqu’au domicile, et limitez au maximum le temps de transport.

Cuire suffisamment la viande

Il est préconisé de faire cuire suffisamment les aliments, la plupart des bactéries étant sensibles à la chaleur. Pour la viande, il est fortement recommandé de la cuire à cœur, c’est-à-dire l’intérieur et l’extérieur, en particulier les viandes de porc et de volaille, ainsi que les viandes hachées, car les bactéries ne se trouvent pas seulement en surface et peuvent se disperser dans tout le produit. Pour rappel, pour tuer les germes pathogènes, il faut cuire la viande et le poisson à 60°C minimum.

Eviter de recongeler un produit décongelé

Lorsqu’on décongèle un aliment, en le laissant simplement sur le plan de travail par exemple, les bactéries résistantes au froid toujours vivantes bénéficient de conditions optimales pour se multiplier en raison du réchauffement de la température. Et en cas de recongélation, ces mêmes bactéries, potentiellement néfastes pour la santé, vont continuer à proliférer dans le congélateur, car le refroidissement total du produit se fait alors à vitesse lente.

Comme l’explique le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation sur son site, il faut attendre plusieurs heures avant que l’aliment en question soit suffisamment refroidi pour limiter leur prolifération. Pour limiter au maximum la prolifération des bactéries, il est conseillé de dégeler les aliments dans un réfrigérateur, même si cela prend plus de temps.

Nettoyer ses mains et ses ustensiles

Autre reflexes à avoir, qui en cette période de pandémie, n’a jamais été aussi fréquent : le lavage des mains. Avant de passer à table, mais aussi après être passé aux toilettes, il est essentiel de se nettoyer correctement les mains avec du savon afin d’éviter que des bactéries pathogènes se ne se retrouvent ensuite sur des aliments. Pour éviter une contamination croisée, il est également recommandé de laver tous les objets qui ont touché les aliments crus : le plan de travail, mais aussi les ustensiles de cuisine.

Puisqu’on n’est jamais trop prudent, on pense d’autre part à laver les fruits et légumes, et ce, même s’ils sont emballés, avant de les consommer. Ces derniers sont en effet susceptibles d’avoir été contaminés lors de leur récolte, au cours de leur acheminement, ou sur leur lieu de vente. Les clients sont en effet nombreux à les toucher et à les prendre en main avant de les reposer.

consommer rapidement les plats à base d'oeufs

Pour les recettes à base d’œuf crus, sans cuisson, comme la mayonnaise, les crèmes, ou encore les mousses au chocolat et les pâtisserie, l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses) conseille de les préparer le plus proche possible du moment de leur consommation. En cas de stockage, précise-t-elle, il est nécessaire de les maintenir au froid, puis de les consommer dans les 24 heures.

En revanche, il est déconseillé de laver les œufs avant de les stocker car cela fragilise la surface de la coquille, ce qui peut favoriser la pénétration des micro-organismes.