Voici pourquoi les Alpes sont plus dangereuses à cause du réchauffement climatique

Même les alpinistes les plus expérimentés peuvent être victimes d'accidents en montagne. Et en particulier dans les Alpes où les conditions se sont fortement dégradées. Un phénomène lié au réchauffement climatique.

A mesure que les températures augmentent et que les pics fondent, des roches qui étaient auparavant fermement maintenues par la glace se détachent, rapporte le site Outsideonline. Jacques Mourey, géographe à l'Université Savoie Mont-Blanc, a étudié comment la hausse des températures a impacté les conditions d'escalade sur le massif du Mont-Blanc au cours des 40 dernières années.

Il a dressé la liste des changements liés au réchauffement climatique qui affectent la célèbre montagne. Parmi eux figurent la fonte des neiges et les avalanches, mais aussi l'élargissement des crevasses et la baisse du volume des précipitations de neige.

30% des accidents liés à La chute de pierres

Toutefois, la chute de pierres reste un des phénomènes les plus dangereux, à l'origine de nombreux accidents d'alpinisme. Au total, 30% des accidents sont liés à des chutes de pierres.

De 1990 à 2017, 102 alpinistes sont morts et 230 ont été blessés dans le Grand Couloir, la célèbre route menant au sommet du Mont Blanc, le plus haut sommet des Alpes et la plus haute montagne d'Europe occidentale.