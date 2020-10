Aubervilliers : des cambrioleurs séquestrent une femme et ses enfants

Une mère de famille a été séquestrée avec ses enfants, ce jeudi 22 octobre, dans leur appartement d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) par des cambrioleurs, qui ont ensuite pris la fuite. Deux des malfaiteurs ont été interpellés.

Les faits se sont passés en plein jour. En fin de matinée, une équipe composée de 7 hommes gantés et masqués a forcé la porte de l'appartement de la victime, l'attachant avant d'emmener les enfants dans une pièce séparée. Le but était de la séquestrer afin de lui soutirer des informations concernant les lieux où se trouvaient ses économies et ses objets précieux, comme ses bijoux.

Leur butin : 1.000 euros d'argent liquide et plusieurs cartes bancaires.

Une fois détachée, cette mère de famille s'est empressée de prévenir la police, a rapporté France bleu.

Dans la journée, deux personnes soupçonnées d'appartenir au groupe de cambrioleurs ont été interpellées par la police. Quant aux cinq autres, ils n'ont toujours pas été retrouvés.

L'enquête a été confiée à la sûreté départementale du 93.