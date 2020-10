Miss France 2021 : qui est Séphorah Azur, Miss Martinique ?

Lors de la prochaine élection de Miss France, programmée le 12 décembre au Puy du Fou (Vendée), l'île de la Martinique sera représentée par Séphorah Azur, étudiante de 23 ans.

Désignée samedi 24 octobre parmi six postulantes pour porter la couronne martiniquaise, la jeune femme, qui mesure 1,79 m, est originaire de la ville de Schoelcher, située dans le centre de l'île, non loin du chef-lieu Fort-de-France.

Titulaire d'un bac littéraire, Séphorah Azur est actuellement en 3e année de licence de psychologie. Elle hésite encore sur la suite à donner à ses études, entre devenir psychologue pour enfants ou oeuvrer dans les instances en charge de l'immigration, selon le site de la chaîne ultramarine La Première.

«J'ai eu l'opportunité de voir de mes propres yeux que tout le monde n'a pas la même chance donc j'aimerais si je suis élue Miss Martinique, et même si je ne le suis pas, pouvoir, de ma petite personne, le plus possible aider ceux qui n'ont pas eu cette chance d'avoir une famille aimante, une famille qui soit avec eux et qui les soutient au quotidien. Donc mon projet sera autour des enfants en difficulté», a-t-elle assuré, selon Closer.

Il s'agit d'une belle consécration pour Séphorah Azur, après avoir terminé permière dauphine l'an dernier du concours Miss Martinique. Elle succède ainsi à Ambre Bozza, qui a représenté l'île en 2019. Celle-ci a récemment été au coeur d'une polémique au sujet du fonctionnement de sa délégation.

Juste avant le concours, Séphorah Azur avait une photo sur Instagram accompagnée d'un message émouvant : «Si on m'avait dit, à 6 ans, que j'allais me présenter au concours de Miss Martinique, je n'y aurais jamais cru. Si on m'avait dit qu'en plus, j’allais persévérer pour atteindre mon objectif, je serais restée bouche bée ! Je suis passée de super timide à une jeune femme qui fonce.⁣ Je vais tout donner ce soir pour vous rendre fiers».