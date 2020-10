Le coronavirus est désormais la première cause de mortalité quotidienne en France

Sur les sept derniers jours, 153 personnes en moyenne ont succombé quotidiennement au coronavirus en France. Un chiffre qui fait du Covid-19 la première cause de mortalité quotidienne en France actuellement.

C'est ce qu'a repéré le professeur Antoine Flahaut, directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève, en Suisse. Se basant sur les données du site web CovidTracker, l'épidémiologiste a expliqué dimanche sur Twitter que le Covid-19 était désormais, en termes de morts par jour, «loin devant l'infarctus du myocarde (1re cause de mortalité avec 90 décès par jour en moyenne)».

Avec une moyenne 153 décès par jour depuis 7 jours, la #COVID19 est désormais la première cause de mortalité quotidienne en France, loin devant l’infarctus du myocarde (1re cause de mortalité avec 90 décès par jour en moyenne). pic.twitter.com/9UkjtmCuDV — Antoine FLAHAULT (@FLAHAULT) October 25, 2020

Pour avancer ce fait, Antoine Flahaut s'appuie probablement sur les derniers chiffres disponibles sur les causes de décès en France. Ils proviennent d'un bulletin épidémiologique de Santé publique France datant de novembre 2019, qui étudie la mortalité en France métropolitaine en 2016. Un tableau classe par cause les 579.230 décès enregistrés cette année-là, dont seuls 75 % ont une cause identifiée (20 % sont classés dans la catégorie «Autres causes» et 4,2 % dans «Cause inconnue»).

On y lit que les cardiopathies ischémiques, dont la plus fréquente est l'infarctus du myocarde – communément appelé «crise cardiaque» –, ont provoqué la mort de 32.460 personnes en 2016. Un chiffre qui, divisé par 365 jours, donne une moyenne de 89 décès quotidiens. Ce bilan annuel total a par ailleurs d'ores et déjà été dépassé par le coronavirus, avec ses 34.761 victimes depuis le début de l'épidémie, en février dernier.

Les cancers des poumons, des bronches et de la trachée représentent eux la deuxième cause de décès (86 morts par jour en moyenne), juste devant les maladies cérébrovasculaires, communément appelées AVC (85 décès quotidiens en moyenne).

Si l'on regarde les décès par grandes catégories de causes, le Covid-19 reste toutefois loin derrière la famille des cancers (460 décès par jour en 2016) et les maladies cardiovasculaires (385 morts quotidiens).