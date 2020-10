Coronavirus : La pollution de l'air a contribué à 18% des morts en France, selon une étude

La pollution de l'air a contribué à 18% des décès dus au Covid-19 en France, selon une étude publiée par Cardiovascular Research, ce mardi 27 octobre. Elle favoriserait également les contaminations.

La rôle de la pollution de l'air dans les décès liés au coronavirus aurait été particulièrement important en République Tchèque (29% des décès), alors que la moyenne est de 15% dans le monde.

Pour expliquer cette relation, les chercheurs avancent une théorie, basée sur le rôle joué par l'ACE-2. Ce récepteur situé notamment sur les cellules pulmonaires pourrait être impliqué dans la manière dont le coronavirus infecte les patients.

D'après les chercheurs, la pollution de l'air stimulerait son activité. «Nous avons donc un 'coup double'», résume le professeur Thomas Munzel, co-signataire de l'étude. «La pollution de l'air endommage les poumons et augmente l'activité de l'ACE-2, ce qui conduit à une meilleure absorption du virus».

L'étude de Cardiovascular Research a été construite grâce à plusieurs données. D'abord, des données américaines et chinoises sur la pollution de l'air et le Covid-19, et sur le SRAS de 2003, une maladie similaire au Covid. Les chercheurs ont également utilisé des données satellitaires sur l'exposition de la population mondiale aux particules fines polluantes, et des donnés de réseaux de surveillance de la pollution au sol.

DES CHIFFRES PRématurés ?

La professeure d'épidémiologie Anna Hansell (Université de Leicester, Angleterre), juge cependant «prématuré» d'essayer de quantifier le lien entre pollution de l'air et mortalité due au Covid-19. Elle évoque «de nombreuses autres bonnes raisons d'agir maintenant pour réduire la pollution de l'air, que l'OMS associe déjà à 7 millions de décès prématurés par ans dans le monde». En France, on compterait chaque année 48.000 décès prématurés, selon Santé publique France.