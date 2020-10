Charlie Hebdo se paye Erdogan en une et provoque la colère de la Turquie

Charlie Hebdo a dévoilé ce mardi sa nouvelle une, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle ne devrait pas calmer la colère de la Turquie. En effet, elle s'en prend directement à Recep Tayyip Erdogan.

Publiée sur le compte twitter du journal satirique, la caricature représente le chef d'Etat turc en t-shirt et sous-vêtements, le ventre à l'air, avachi dans un canapé, une bière à la main, en train de soulever le voile intégral d'une femme pour dévoiler ses fesses.

Ce dessin, signé Alice et disponible dès aujourd'hui chez les marchands de journaux, fait également parler Erdogan, qui s'écrit «Ouuuh ! Le prophète !» en découvrant le postérieur de la femme. Il est barré du titre «Erdogan. Dans le privé, il est très drôle».

Cette nouvelle caricature de Charlie Hebdo a provoqué la colère d'Ankara. Dans une série de tweets, le principal conseille presse d'Erdogan, Fahrettin Altun, a ainsi dénoncé «cet effort tout à fait méprisable de la part de cette publication pour répandre son racisme culturel et sa haine».

French President Macron’s anti-Muslim agenda is bearing fruit! Charlie Hebdo just published a series of so-called cartoons full of despicable images purportedly of our President. We condemn this most disgusting effort by this publication to spread its cultural racism and hatred.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2020