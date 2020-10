Jean Castex s'exprimera jeudi pour donner les détails du reconfinement

Les grandes lignes ont été données, il faut désormais rentrer dans le vif du sujet. Après l'allocution d'Emmanuel Macron ce 28 octobre, c'est Jean Castex qui prendra la parole jeudi 29 octobre dans une conférence de presse.

Ce, afin de détailler les différentes mesures liées au reconfinement du pays à partir de vendredi.

Le Premier ministre a annoncé sur son compte Twitter qu'il prendra la parole à 18h30 pour faire la liste des mesures qui seront mises en place. Juste avant, il s'exprimera devant l'Assemblée nationale, où un débat et un vote doivent avoir lieu dans la journée.

Après m'être exprimé devant l'Assemblée nationale et le Sénat, je détaillerai demain devant vous les nouvelles mesures qui seront mises en place par le Gouvernement pour lutter contre la deuxième vague de l’épidémie de #COVID19. pic.twitter.com/NqAso0kWId — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 28, 2020

Parmi les points précis qui sont attendus, on retrouve notamment la question de l'attestation. Quand et où sera-t-elle disponible, et sera-t-elle exactement la même qu'au printemps dernier ?

Emmanuel Macron a promis un plan pour les petites et moyennes entreprises, Jean Castex pourrait donc saisir l'occasion pour donner un aperçu des mesures envisagées pour soutenir l'économie dans ce contexte particulier.