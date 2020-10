Nice : L’angoisse d’un reconfinement pour les restaurateurs

Ce mercredi 28 octobre, dans la matinée, les restaurateurs de la place du Pin, à Nice, se sont réunis pour partager leurs inquiétudes. L’objet de leur concertation : les mesures devant être annoncées le soir-même, à 20h, par le président de la République Emmanuel Macron, face à l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

«On n’attend pas grand-chose du discours de ce soir, on sait qu’on va devoir fermer, le souci c’est qu’on a aucune perspective d’avenir, on vit au jour le jour et c’est très difficile», explique le gérant du Comptoir Électrique, rue Bonaparte.

«Pour les salariés c’est plus simple avec le chômage partiel, mais nous, les patrons, nous n’avons pas droit à grand-chose, certains n’ont même pas encore reçu les 1 500 euros que l’Etat devait verser à la suite du confinement de mars dernier !» raille le restaurateur.

« On doit tout payer, le loyer, les charges, l’électricité, Internet et le reste. Tour ça devient ingérable. On a déjà pioché dans la trésorerie au printemps dernier, si ça doit recommencer, il ne nous restera plus rien pour vivre», s’inquiète de son côté Pierre, gérant du café Paulette.

«On espère pouvoir continuer à servir le midi, au moins pour limiter les pertes, mais si on reconfine totalement, alors c’est très clair, on va se faire entendre ! prévient Claude, gérant de l’Asian Factory, place du Pin. On descendra dans les rues, comme en Italie. On ne se laissera pas faire car on ne veut pas voir nos restaurants mourir !»

Les restaurateurs niçois ont décidé de se rassembler à 20h, dès ce mercredi soir, ainsi que tous les autres soirs à la même heure, sur la place Garibaldi, pour dire «stop à la dictature, stop au génocide humain ou encore stop aux violences sanitaires».