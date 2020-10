Reconfinement : des Niçois anticipent d'éventuelles pénuries dans les supermarchés

Alors que de nouvelles mesures restrictives pourraient être annoncées ce mercredi 28 octobre par le président de la République Emmanuel Macron, certains Niçois se préparent à un éventuel reconfinement total ou partiel.

Les plus prévoyants des habitants de la capitale azuréenne ont convergé vers les différents centres commerciaux pour faire leurs emplettes… de dernière minute. Nourriture, alcool et produits de première nécessité étaient particulièrement recherchés. Pâtes, sucre et sodas ont rapidement disparu des rayons qui ont dû être réapprovisionnés à plusieurs reprises par les employés.

«J’en profite pour faire quelques stocks, confiait Patrice, un client du centre commercial Carrefour TNL. On ne sait pas ce qui sera annoncé».

En caisse, les files d’attente s’allongeaient. Mais des clients avouaient cependant ne rien avoir changé à leurs habitudes. «Nous venons faire nos courses chaque semaine à la même heure, soulignaient Guy et Anne-Marie. Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire de faire des provisions en raison du confinement. C’était inutile la dernière fois et c’est ridicule aujourd’hui.»

Les différentes scènes hallucinantes de ruée vers le papier toilette observées en mars dernier, avant le premier confinement de la crise du Covid-19, ne se sont pas produites. En tout cas, pas pour le moment…