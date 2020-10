Reconfinement : Des Niçois peu surpris et résignés

À quelques minutes du couvre-feu, les habitants de la capitale azuréenne ont accueilli sans surprise mais avec résignation la nouvelle du reconfinement annoncée quelques instants auparavant par le président de la République Emmanuel Macron pour enrayer l’épidémie de Covid-19.

«Je m’en doutais, expliquait Angèle en attendant son bus sur la place Île de Beauté. Depuis quelques jours tout le monde voyait cela arriver. Bien sûr, cela va m’embêter. Je préfèrerai pouvoir sortir boire des verres comme tout le monde. La bonne nouvelle, c’est que ce nouveau confinement semble moins strict que le premier. Sur le plan professionnel, cela va être compliqué. Je travaille dans la restauration et, depuis mars, je n’arrive pas à retrouver un emploi stable».

«Toujours les mêmes qui trinquent !»

D’autres sont plus sévères. «Cela va mettre l’économie à genoux, estime Luigi. Combien de personnes vont perdre leur emploi ? Les aides aux entreprises ne compenseront jamais le manque à gagner et les frais engagés par les patrons. C’est toujours les mêmes qui trinquent ! Et pendant ce temps-là, Amazon va s’enrichir sur le dos du petit commerce. Ce confinement, c’est l’échec de décennies d’abandon de notre système de santé. Si nous avions mis les moyens nécessaires dans les hôpitaux dès le début, nous n’aurions peut-être pas eu à en arriver à des mesures aussi drastiques».

Pour Dorian, l’heure est à l’humilité. «Je ne suis pas médecin et encore moins infectiologue, insiste cet étudiant. S’il faut rester chez soi quelques semaines pour sauver des vies, c’est le moins que nous puissions faire à titre individuel».

Demain, ils devraient être nombreux à profiter des derniers moments de liberté aux terrasses des cafés et des restaurants de la ville.