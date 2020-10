Attaque au couteau à Nice : ce que l'on sait sur l'assaillant

Une attaque au couteau s'est produite à Nice ce jeudi 29 octobre, aux alentours de la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Trois personnes ont perdu la vie.

L'assaillant a été retrouvé en possession d'un document d'identité au nom de Brahim A. Il aurait 21 ans, et serait de nationalité tunisienne. Toujours selon ce document, il serait arrivé Europe via l'île de Lampedusa (Italie) fin septembre. Visé par une obligation de quitter le territoire italien, il serait arrivé en France en octobre. Il n'a pas fait de demande d'asile en France et n'est pas connu des services de police.

Mais tous ces éléments sont encore incertains : le document d'identité de Brahim A. ne comporte pas de photo. Les enquêteurs essaient donc toujours de vérifier que cette identité est bien celle de l'assaillant.

«Aucun doute» pour le maire de Nice

En revanche, Christian Estrosi, maire de Nice, n'a «aucun doute» sur les motivations de l'assaillant. «L'auteur de ces actes n'a cessé de répéter en boucle devant nous 'Allahou Akbar' (Dieu est plus grand) alors qu'il était médicalisé sur place», a affirmé le maire Les Républicains.

Blessé par balles par les forces de l'ordre, l'auteur des faits est actuellement hospitalisé.