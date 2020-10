Confinement : près de 400 km de bouchons en Ile-de-France, un cumul exceptionnellement élevé

Est-ce la menace du reconfinement qui a poussé les Franciliens à prendre la route ? En tout cas le trafic était particulièrement chargé ce jeudi 29 octobre en Ile-de-France, quelques heures avant le début du reconfinement.

Selon les chiffres du site Sytadin, près de 400 km de bouchons étaient enregistrés dans la région à 15h. D'ordinaire, un mercredi à cette heure-là, l'encombrement des routes est bien inférieur, avec entre 75 et 100 km d'embouteillages en moyenne.

©Sytadin

Des bouchons qui n'ont cessé d'augmenter au cours de la journée, et plus étonnamment à partir de la fin de matinée. Une demi-heure plus tôt à 14h30, les bouchons n'étaient «que» de 373 km. L'état du trafic est qualifié d'«exceptionnel pour cette heure-ci» par Sytadin.

Aucune perturbation particulière pouvant expliquer ces embouteillages massifs n'a pour l'heure été signalée. Alors, les Franciliens sont-ils en train de quitter la région en prévision des nouvelles mesures sanitaires anti-Covid ? Difficile à dire mais on se souvient qu'un trafic semblable avait été observé le 16 mars, quelques heures seulement avant l'annonce du confinement.