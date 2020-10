DIRECT - Coronavirus : Le port du masque à l'école sera «étendu aux enfants de primaire dès l'âge de 6 ans»

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Lors de son allocution tant attendue ce mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement national à partir de vendredi et jusqu'au 1er décembre. Les écoles, collèges et lycées resteront toutefois ouverts.

11h03

La Fédération française de football (FFF) a annoncé jeudi suspendre ses championnats amateurs et ses Coupes de France masculine et féminine jusqu'au 1er décembre, en raison des mesures de reconfinement dévoilées mercredi par le président Emmanuel Macron.

Tous les matches de "l'ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins)", prévus d'ici au 1er décembre, sont pour le moment reportés, indique la Fédération dans un communiqué, alors que le gouvernement a confirmé que les championnats professionnels, eux, pouvaient continuer à huis clos.

09h52

"Le recours au télétravail doit être le plus massif possible" pendant le confinement, a affirmé jeudi Jean Castex en précisant que "dans le secteur privé, toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l'être cinq jours sur cinq".

"Nous devons continuer à travailler autant que possible, bien entendu dans des conditions sanitaires protectrices et tout en stoppant la circulation virale", car "le chômage et la pauvreté peuvent aussi tuer", a ajouté le Premier ministre devant l'Assemblée nationale.

09h42

Des tests rapides de détection du Covid-19 seront mis en place à partir de vendredi à l'aéroport de Nice pour les passagers au départ et à l'arrivée, a annoncé jeudi sur LCI le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Le déploiement des tests antigéniques dans les aéroports "commence demain avec l'aéroport de Nice", a indiqué le ministre ajoutant que ces tests "certifiés" seront mis en place au départ et à l'arrivée des passagers. Une réunion aura lieu dans la journée pour que "l'ensemble des arrivées notamment dans les ports et les aéroports soient systématiquement testés" en France, en simplifiant les normes et les procédures et en mettant "à profit les énergies municipales et territoriales", a-t-il poursuivi.

09h40

"Nous allons devoir gérer au mois de novembre un pic d'hospitalisation plus élevé qu'au mois d'avril dernier", a averti le Premier ministre Jean Castex devant l'Assemblée nationale.

"Le virus accélère, nous devons accélérer aussi", a lancé le chef du gouvernement en précisant qu'"aujourd'hui 60% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid, soit deux fois plus qu'il y a 15 jours".

09h36

Le Premier ministre, Jean Castex, a indiqué jeudi que "le port du masque (à l'école) sera étendu aux enfants du primaire, dès l'âge de 6 ans", lors d'une allocution devant l'Assemblée nationale au lendemain de l'annonce d'un nouveau confinement par Emmanuel Macron.

"Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants, les enseignants, les parents d'élèves, conformément à l'avis que nous a transmis (mercredi) le Haut Conseil de santé publique", a ajouté le chef du gouvernement.

09h27

L'allocution du président Emmanuel Macron mercredi soir a été regardée par 32,7 millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues, selon des données communiquées à l'AFP par Médiamétrie.

Ce niveau est extrêmement élevé mais n'atteint pas les sommets d'audience pour des déclarations officielles atteints par les interventions du président au printemps : son allocution du 13 avril avait été suivie par 36,7 millions de téléspectateurs, et 35,4 millions de Français avaient regardé son allocution du 16 mars, durant laquelle il avait annoncé la mise en place du premier confinement.

09h13

"Le télétravail est la règle, toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées seront télétravaillées, c'est ce qui a été très clairement dit par le président de la République", a-t-il aussi affirmé, ajoutant que "l'inspection du travail va accompagner, conseiller, aider les entreprises", et qu'il "y aura des contrôles évidemment et si nécessaire des sanctions".

09h05

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé jeudi que les parcs et jardins publics, ainsi que les marchés, resteraient ouverts pendant le nouveau confinement annoncé par Emmanuel Macron qui débute vendredi.

"La réponse est oui" pour l'ouverture des parcs et jardins, a dit M. Attal sur RTL. "Il pourra y avoir, comme dans le cadre du premier confinement, une décision préfectorale dans le cas où ça ne se passerait pas bien, mais le principe c'est que les marchés pourront être ouverts", a-t-il aussi précisé.

Par ailleurs, les fleuristes pourront rester ouverts jusqu'à dimanche, a indiqué le secrétaire d'Etat. "Le président de la République a dit hier que les Français pourraient évidemment aller se recueillir sur les tombes de leurs proches à l'occasion de la Toussaint et pour cette raison, les fleuristes ne fermeront pas comme les autres commerces ce soir, mais pourront rester ouverts jusqu'à dimanche soir", a expliqué M. Attal.

08h54

On peut estimer à "un million" le nombre de Français actuellement porteurs du nouveau coronavirus, a déclaré jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran sur franceinfo.

"Nous avons tenté par tous les moyens d'éviter le confinement" et "le couvre-feu a permis de freiner la diffusion du virus", mais "c'est une vague européenne qui est en train de s'abattre", a-t-il commenté, défendant le reconfinement annoncé par le président Emmanuel Macron. "L'Etat est garant de la sécurité sanitaire des Français et prend ses responsabilités", a-t-il insisté.

08h47

La fermeture de nombreux commerces dans le cadre du reconfinement est "une erreur" qui risque d'entraîner beaucoup de faillites et de pertes d'emplois, a mis en garde jeudi le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.

"On a besoin de ces commerçants pour la vie sociale" qui représentent aussi "plus de trois millions d'emplois" et "ce sont des entreprises extrêmement fragilisées qui risquent d'aller en faillite", a-t-il estimé sur Europe 1.

08h01

La situation va être "extrêmement difficile" pour le système hospitalier durant deux à trois semaines en raison de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, a prévenu jeudi le président du conseil scientifique, l'instance qui guide le gouvernement, Jean-François Delfraissy.

"Nous allons avoir 15 jours à trois semaines extrêmement difficiles pour le système de soins, ça va être vrai dans plusieurs régions de France, nous l'avions prévu au niveau du conseil scientifique depuis maintenant plusieurs semaines", a déclaré le professeur Delfraissy, sur France Inter.