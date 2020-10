DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran demande à tous les hôpitaux d'activer leur plan blanc

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Lors de son allocution tant attendue ce mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement national à partir de vendredi minuit et jusqu'au 1er décembre. Les écoles, collèges et lycées resteront toutefois ouverts.

> Le recours au télétravail doit être «le plus massif possible» pendant le confinement, a affirmé jeudi Jean Castex

> Le port du masque à l'école sera étendu aux enfants du primaire, dès l'âge de 6 ans

> Jean Castex tiendra ce jeudi à 18h30 une conférence de presse pour détailler les nouvelles mesures

17h21

Tous les établissements de santé français doivent déclencher "sans attendre" leur plan blanc et déprogrammer des activités médicales "afin de libérer de la disponibilité en lits" pour les malades du Covid, indique le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans un courrier consulté jeudi par l'AFP. Face aux "risques de saturation" dans certains territoires, "il devient nécessaire d'augmenter plus fortement les possibilités de prise en charge de patients" infectés par le coronavirus, écrit M. Véran dans cette lettre adressée mercredi aux directeurs d'hôpitaux.

17h05

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a refusé jeudi son soutien au gouvernement et au reconfinement décidé par l'exécutif face à la deuxième vague du Covid-19, le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau dénonçant "un vote inutile". Le Sénat s'est prononcé par 178 voix contre, 130 voix pour et 27 abstentions contre la déclaration du Premier ministre Jean Castex sur la crise sanitaire, dans une atmosphère lourde des annonces gouvernementales et encore assombrie par l'attentat de Nice.

15h46

La reprise économique dans la zone euro "perd de l'élan" du fait de la "résurgence" de la pandémie de coronavirus qui "détériore" les perspectives de retour à la croissance, a déclaré jeudi la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde. "La hausse significative des taux d'infection au coronavirus, et l'intensification des mesures de confinement (...) constituent un vent contraire sur les perspectives de court terme", a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse, estimant que la reprise économique "perdait de son élan".

13h27

Le nombre de ruptures de contrats envisagées, liées à une procédure de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), a atteint 62.053 depuis mars et le début de la crise du Covid-19, a annoncé jeudi la direction des statistiques du ministère du Travail (Dares) dans son point hebdomadaire.

Ce nombre de ruptures de contrats de travail représente "plus du double de ce qui avait été envisagé sur la même période en 2019", soit 25.497, précise la Dares, qui souligne qu'entre début mars et la troisième semaine d'octobre, 567 PSE ont été initiés.

13h24

Les nouveaux cas confirmés de coronavirus ont atteint un record en Iran, largement plus élevé que le précédent, avec 8.293 personnes contaminées en 24 heures, selon des statistiques officielles publiées jeudi.

Le dernier record remontait à mardi avec 6.968 personnes testées positives au virus en une journée. Selon le ministère de la Santé, la République islamique a enregistré 399 décès supplémentaires lors des dernières 24 heures, portant le bilan total à 34.113 morts.

13h04

La CGT dénonce jeudi dans un communiqué "l'incurie" et "la malhonnêteté" d'Emmanuel Macron et de son gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire, en ce qui concerne notamment les "moyens alloués au secteur de la santé et du médico-social".

La CGT "fait de la santé des citoyens sa priorité mais comprend et partage leur lassitude et leur ras-le-bol de se retrouver, une nouvelle fois, privés de libertés et de vie sociale", écrit-elle dans un communiqué au lendemain de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron.

13h19

Le président russe Vladimir Poutine a assuré jeudi qu'il n'y aurait pas de confinement national malgré la hausse drastique des cas de coronavirus en Russie enregistrée ces dernières semaines.

"Nous comprenons parfaitement comment il faut agir et c'est pourquoi nous n'allons pas mettre en place des mesures totalement restrictives, et instaurer un soi-disant confinement national sous lequel l'économie et les activités commerciales sont pratiquement à l'arrêt", a déclaré M. Poutine, lors d'un forum d'investissement en vidéo-conférence.

13h02

Le Premier ministre Jean Castex a déploré jeudi que certains députés "aient décidé de ne pas prendre part au vote" sur le plan de confinement du gouvernement, leur reprochant de "détourner le regard".

"C'est certes leur droit le plus absolu, mais quand la maison France est dans la difficulté, on doit prendre ses responsabilités, on ne détourne pas le regard", a-t-il ajouté devant l'Assemblée nationale, avant le vote sur la situation sanitaire et le reconfinement auquel les groupes LR et Libertés et Territoires ont déjà annoncé qu'ils ne prendraient pas part, en raison de l'attaque au couteau dans une église à Nice.

12h40

Les prix Goncourt, qui doit être décerné le 10 novembre, et Interallié, prévu le 18, ne seront remis que si les librairies sont ouvertes à ce moment-là, ont indiqué jeudi les jurys.

"Les académiciens Goncourt réaffirment leur soutien total aux libraires qui affrontent une nouvelle période si difficile, conséquence de la pandémie de Covid-19", a-t-il écrit dans un communiqué. "Solidaires avec eux, ils ne peuvent envisager que le prix Goncourt qu'ils devaient annoncer le mardi 10 novembre le soit alors que leurs librairies seraient fermées", a-t-il ajouté.

12h39

Le tournoi de tennis Masters 1000 de Paris est maintenu du 31 octobre au 8 novembre, mais se disputera à huis clos en raison des mesures de reconfinement annoncées mercredi par Emmanuel Macron, ont annoncé jeudi les organisateurs.

"A la suite des dernières annonces gouvernementales et de la mise en place d'un nouveau confinement à partir du 30 octobre, le Masters 1000 de Paris, qui se déroulera du 31 octobre au 8 novembre à l'Accor Arena, devra se disputer à huis clos", ont-ils indiqué dans un communiqué.

12h35

Le départ du Vendée Globe aura lieu comme prévu dimanche 8 novembre mais sans public, tandis que le village des Sables-d'Olonne, où sont stationnés les 33 monocoques, fermera ses portes ce jeudi à minuit, ont annoncé jeudi les organisateurs.

"Le départ du Vendée Globe se déroulera comme prévu le 8 novembre à 13h02 à huis clos, sans public, ont-ils annoncé dans un communiqué au lendemain de l'annonce d'un nouveau confinement. Le départ, qui avait attiré plus de 300.000 personnes en 2016, "sera retransmis en direct sur vendeeglobe.org et sur de nombreuses chaînes de télévision".

12h34

La nouvelle mise à jour du protocole national sanitaire, qui prendra en compte une généralisation du télétravail, entre autres, comme demandé par Emmanuel Macron dans son allocution mercredi, sera mise en ligne dans la soirée, a annoncé jeudi le ministère du Travail.

Le protocole actuel présente le télétravail comme "une solution à privilégier, lorsque cela est possible" et demande aux employeurs de fixer, dans le cadre du dialogue social, "un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent". Il "doit être favorisé par les employeurs, sur demande des intéressés" et "autant que possible, pour les travailleurs qui, sans être eux-mêmes à risque de formes graves, vivent au domicile d'une personne qui l'est".

11h03

La Fédération française de football (FFF) a annoncé jeudi suspendre ses championnats amateurs et ses Coupes de France masculine et féminine jusqu'au 1er décembre, en raison des mesures de reconfinement dévoilées mercredi par le président Emmanuel Macron.

Tous les matches de "l'ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins)", prévus d'ici au 1er décembre, sont pour le moment reportés, indique la Fédération dans un communiqué, alors que le gouvernement a confirmé que les championnats professionnels, eux, pouvaient continuer à huis clos.

09h52

"Le recours au télétravail doit être le plus massif possible" pendant le confinement, a affirmé jeudi Jean Castex en précisant que "dans le secteur privé, toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l'être cinq jours sur cinq".

"Nous devons continuer à travailler autant que possible, bien entendu dans des conditions sanitaires protectrices et tout en stoppant la circulation virale", car "le chômage et la pauvreté peuvent aussi tuer", a ajouté le Premier ministre devant l'Assemblée nationale.

09h42

Des tests rapides de détection du Covid-19 seront mis en place à partir de vendredi à l'aéroport de Nice pour les passagers au départ et à l'arrivée, a annoncé jeudi sur LCI le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Le déploiement des tests antigéniques dans les aéroports "commence demain avec l'aéroport de Nice", a indiqué le ministre ajoutant que ces tests "certifiés" seront mis en place au départ et à l'arrivée des passagers. Une réunion aura lieu dans la journée pour que "l'ensemble des arrivées notamment dans les ports et les aéroports soient systématiquement testés" en France, en simplifiant les normes et les procédures et en mettant "à profit les énergies municipales et territoriales", a-t-il poursuivi.

09h40

"Nous allons devoir gérer au mois de novembre un pic d'hospitalisation plus élevé qu'au mois d'avril dernier", a averti le Premier ministre Jean Castex devant l'Assemblée nationale.

"Le virus accélère, nous devons accélérer aussi", a lancé le chef du gouvernement en précisant qu'"aujourd'hui 60% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid, soit deux fois plus qu'il y a 15 jours".

09h36

Le Premier ministre, Jean Castex, a indiqué jeudi que "le port du masque (à l'école) sera étendu aux enfants du primaire, dès l'âge de 6 ans", lors d'une allocution devant l'Assemblée nationale au lendemain de l'annonce d'un nouveau confinement par Emmanuel Macron.

"Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants, les enseignants, les parents d'élèves, conformément à l'avis que nous a transmis (mercredi) le Haut Conseil de santé publique", a ajouté le chef du gouvernement.

09h27

L'allocution du président Emmanuel Macron mercredi soir a été regardée par 32,7 millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues, selon des données communiquées à l'AFP par Médiamétrie.

Ce niveau est extrêmement élevé mais n'atteint pas les sommets d'audience pour des déclarations officielles atteints par les interventions du président au printemps : son allocution du 13 avril avait été suivie par 36,7 millions de téléspectateurs, et 35,4 millions de Français avaient regardé son allocution du 16 mars, durant laquelle il avait annoncé la mise en place du premier confinement.

09h13

"Le télétravail est la règle, toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées seront télétravaillées, c'est ce qui a été très clairement dit par le président de la République", a-t-il aussi affirmé, ajoutant que "l'inspection du travail va accompagner, conseiller, aider les entreprises", et qu'il "y aura des contrôles évidemment et si nécessaire des sanctions".

09h05

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé jeudi que les parcs et jardins publics, ainsi que les marchés, resteraient ouverts pendant le nouveau confinement annoncé par Emmanuel Macron qui débute vendredi.

"La réponse est oui" pour l'ouverture des parcs et jardins, a dit M. Attal sur RTL. "Il pourra y avoir, comme dans le cadre du premier confinement, une décision préfectorale dans le cas où ça ne se passerait pas bien, mais le principe c'est que les marchés pourront être ouverts", a-t-il aussi précisé.

Par ailleurs, les fleuristes pourront rester ouverts jusqu'à dimanche, a indiqué le secrétaire d'Etat. "Le président de la République a dit hier que les Français pourraient évidemment aller se recueillir sur les tombes de leurs proches à l'occasion de la Toussaint et pour cette raison, les fleuristes ne fermeront pas comme les autres commerces ce soir, mais pourront rester ouverts jusqu'à dimanche soir", a expliqué M. Attal.

08h54

On peut estimer à "un million" le nombre de Français actuellement porteurs du nouveau coronavirus, a déclaré jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran sur franceinfo.

"Nous avons tenté par tous les moyens d'éviter le confinement" et "le couvre-feu a permis de freiner la diffusion du virus", mais "c'est une vague européenne qui est en train de s'abattre", a-t-il commenté, défendant le reconfinement annoncé par le président Emmanuel Macron. "L'Etat est garant de la sécurité sanitaire des Français et prend ses responsabilités", a-t-il insisté.

08h47

La fermeture de nombreux commerces dans le cadre du reconfinement est "une erreur" qui risque d'entraîner beaucoup de faillites et de pertes d'emplois, a mis en garde jeudi le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.

"On a besoin de ces commerçants pour la vie sociale" qui représentent aussi "plus de trois millions d'emplois" et "ce sont des entreprises extrêmement fragilisées qui risquent d'aller en faillite", a-t-il estimé sur Europe 1.

08h01

La situation va être "extrêmement difficile" pour le système hospitalier durant deux à trois semaines en raison de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, a prévenu jeudi le président du conseil scientifique, l'instance qui guide le gouvernement, Jean-François Delfraissy.

"Nous allons avoir 15 jours à trois semaines extrêmement difficiles pour le système de soins, ça va être vrai dans plusieurs régions de France, nous l'avions prévu au niveau du conseil scientifique depuis maintenant plusieurs semaines", a déclaré le professeur Delfraissy, sur France Inter.