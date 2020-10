Reconfinement : quel protocole sanitaire dans les écoles ?

Le nouveau protocole sanitaire renforcé qui va être mis en place dans les établissements scolaires «permettra l'accueil de tous les élèves, à l'école, au collège et au lycée», a assuré jeudi le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer lors de la conférence de presse dédiée au reconfinement.

Il est «absolument fondamental de maintenir ouverte notre école tant que nous le pourrons», a dit le ministre au côté du Premier ministre Jean Castex.

Jean-Michel Blanquer a promis une «politique de tests volontariste avec une priorité pour les personnels éducatifs». «Nous continuerons à fermer des structures chaque fois que ce sera nécessaire», a-t-il dit.

Le nouveau protocole, qui va régir les établissements scolaires «préparé depuis juillet», prévoit notamment le port du masque à partir du CP, une limitation du brassage des élèves avec des arrivées et départs étalés dans le temps, des «déplacements limités au maximum» et des récréations «par groupes».

Jean-Michel Banquer n'a en revanche pas évoqué l'accueil de demi-groupes d'élèves uniquement, réclamé par plusieurs syndicats. Il a simplement parlé pour les lycées d'une «souplesse» qui sera laissée aux chefs d'établissement pour l'organisation du protocole. «Le protocole de continuité pédagogique permet d'envisager de l'enseignement à distance pour les élèves vulnérables ou pour des groupes d'élèves», a-t-il dit.

Dans le second degré, «une seule salle sera attribuée à chaque classe dans la mesure du possible».

La restauration scolaire sera «maintenue pour des raisons sociales, en veillant à espacer les élèves d'un même groupe d'un mètre, autant que possible». «L'aération et la ventilation des classes seront également renforcées comme la désinfection des locaux et des matériels et le nettoyage», a poursuivi le ministre, en précisant que ces règles seraient également valables pour le secteur périscolaire qui reste également ouvert.

Avant ces annonces, plusieurs syndicats plaidaient pour un net renforcement du protocole sanitaire et pour l'accueil des élèves en effectifs réduits, via un système de rotation.