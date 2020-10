Attaque au couteau à Nice : les policiers municipaux qui ont neutralisé l'assaillant seront bientôt décorés

Ils s’appellent Pascal, Loic, Anthony, Quentin, Michèle et Walid et ce sont des héros. Ce vendredi, les policiers municipaux niçois qui, hier, ont courageusement neutralisé le terroriste qui a tué trois personnes dans la basilique Notre Dame, ont été reçus par le maire de Nice, le Procureur de la République et le préfet des Alpes Maritimes.

Reconnaissant envers ses agents, Christian Estrosi a dès aujourd’hui demandé au président de la République qu’ils soient décorés de la Légion d’Honneur pour leur acte de dévouement extrême.

Pour les autres agents qui ont participé à l’intervention en interpellant l’auteur de l’attentat et en portant assistance à Simone Barreto Silva (la victime qui a succombé à ses blessures après s’être réfugiée dans un restaurant), le premier magistrat de la capitale azuréenne a également demandé une distinction.

Mickaël, Damien, Aurélie, Quentin, Patrice, Sara, Loïc, Julien et Vivien recevront donc la médaille de l’Ordre National du Mérite. «Je veux encore leur dire notre immense reconnaissance au nom de toutes les Niçoises et les Niçois pour leur courage et leur efficacité face au barbare», a déclaré le maire de Nice.

Quatorze balles tirées

Il faut dire que l’intervention de la police municipale a été déterminante et a surement empêché un carnage encore plus grand.

Il était 8h57, lorsqu’une équipe de fonctionnaires de la police municipale est entrée par le côté de l’église Notre Dame. Quelques instants plus tôt, un citoyen avait prévenu le centre de supervision urbain (CSU), en déclenchant un dispositif d’alerte rapide installé par la municipalité sur l’avenue Jean-Médecin.

Lorsque les policiers pénètrent dans la basilique, le terroriste est à l’intérieur depuis près d’une demi-heure. Arme en main, les forces de l’ordre progressent dans un couloir et tombent rapidement nez à nez avec l’assaillant. Ce dernier fonce vers eux en criant «Allah Akbar». Dans un premier temps, c’est avec un pistolet à impulsion électrique que les policiers tentent de le maîtriser. En vain. Ils sont alors contraints de faire feu avec leurs armes de service.

«Quatorze étuis de munitions ont été retrouvés sur place par les enquêteurs», expliquera le Procureur national antiterroriste Jean-François Ricard, lors d’une conférence de presse tenue le soir de l’attentat.

Grièvement blessé, le terroriste (un Tunisien de 21 ans arrivé il y a peu en Europe via l’île italienne de Lampedusa) est mis hors d’état de nuire. Il sera ensuite médicalisé, puis transporté aux urgences du CHU de Nice où il sera opéré. Hier soir, son pronostic vital était toujours engagé.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo filmée au smartphone depuis un immeuble voisin permet de se rendre compte du courage qu’il aura fallu aux policiers municipaux pour intervenir dans un milieu confiné, sans savoir ce qu’ils allaient trouver à l’intérieur.