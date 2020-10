DIRECT - Coronavirus : confinement partiel en Grèce à partir de mardi

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Lors de son allocution tant attendue mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement national à partir de vendredi minuit et jusqu'au 1er décembre. Les écoles, collèges et lycées resteront toutefois ouverts.

> Le recours au télétravail doit être «le plus massif possible» pendant le confinement, a affirmé jeudi Jean Castex

> Le port du masque à l'école sera étendu aux enfants du primaire, dès l'âge de 6 ans

> Le Sénat a voté ce vendredi la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 janvier

11h48

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé un confinement partiel à partir de mardi pour combattre la deuxième vague du Covid-19, avec un couvre-feu nocturne et la fermeture des bars et restaurants à Athènes et dans d'autres villes du pays.

"Ce n'est pas un confinement comme en printemps", a indiqué le Premier ministre lors d'un message télévisé à la nation samedi. "Les mesures vont commencer à 06H00 locales (04H00 GMT) mardi et la circulation sera interdite après minuit et jusqu'à 05H00 locales (03H00 GMT)", a ajouté Kyriakos Mitsotakis, soulignant qu'"il faut agir maintenant" pour que les unités des soins intensifs ne soient pas débordées.

10h

Le gouvernement britannique s'apprête à annoncer la semaine prochaine un reconfinement en Angleterre jusqu'au 1er décembre, renonçant à une approche locale face à la forte propagation du nouveau coronavirus, rapportent plusieurs quotidiens samedi.

Selon le Times, le Premier ministre Boris Johnson va annoncer lors d'une conférence de presse lundi un reconfinement à partir de mercredi et jusqu'au 1er décembre en Angleterre. Les commerces non essentiels fermeront mais les crèches, les écoles et les universités resteront ouvertes, selon le quotidien. Les pubs et restaurants resteraient fermés pendant des semaines, portant un nouveau coup dur à une industrie déjà très affectée par la pandémie, a indiqué The Daily Mail.

Selon le tabloïd, le dirigeant conservateur a été poussé par ses conseillers scientifiques à agir pour "sauver Noël", période chérie des Britanniques. Toutefois, des sources gouvernementales ont indiqué au Times et au Telegraph qu'une décision définitive n'avait pas encore été prise, Boris Johnson comptant d'abord réunir son cabinet pour s'assurer du soutien de ses ministres.

01h56

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi plus de 94.000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémine, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

A quelques jours de l'élection présidentielle, le pays, qui connaît une recrudescence de l'épidémie depuis le début de l'automne, a enregistré 94.125 nouveaux cas à 20h30.

Les Etats-Unis ont aussi enregistré 919 décès supplémentaires, portant le bilan des morts de cette maladie à 229.544.