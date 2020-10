Port du masque à l’école : une dérogation sera possible pour les élèves handicapés, annonce la ministre Sophie Cluzel

Après la mort de l'enseignant Samuel Paty et l'annonce du reconfinement, une rentrée scolaire d'exception se déroulera le 2 novembre prochain.

Pour faire face aux risques de contamination, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé la mise en place d'un «protocole sanitaire renforcé». Le port du masque sera désormais obligatoire à partir de six ans, en classe de CP.

Une nouvelle mesure sanitaire au sujet de laquelle la Secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel, a apporté une précision. Sur présentation d'un «certificat médical» lors de le rentrée de lundi, les élèves handicapés pourront bénéficier d'une «dérogation du port du masque».

Pour laisser du temps aux parents d'obtenir ce justificatif, la Secrétaire d'Etat précise qu'un délai sera accordé jusqu'au 9 novembre.

La dérogation du port du masque s'étendra notamment «aux enfants autistes, aux enfants ayant des troubles du développement» ainsi qu'aux «classes des enfants sourds et malentendants», qui ne sont pas encore «équipées de masques inclusifs».

2/2 #Covid19 Rentrée scolaire la dérogation de port de masque sur certificat médical concernent notamment les enfants autistes et TND et les classes avec des enfants sourds et malentendants encore non équipés de masques inclusifs. Avec médecine scolaire et AESH à l’écoute

— Sophie Cluzel (@s_cluzel) October 31, 2020