Coronavirus : le tour d'Europe des confinements

Pour faire face à la nouvelle vague de contaminations au Covid-19, de plus en plus de pays européens franchissent le pas d'un reconfinement, partiel ou total.

Samedi, l’Angleterre et l’Autriche ont annoncé la mise en mise d’un nouveau confinement pour une durée d’un mois. Ils prolongent ainsi la liste des Etats du Vieux Continent qui ont décidé de durcir les restrictions afin d’enrayer la propagation de l’épidémie.

Sur l'ensemble de l'Europe, qui compte plus de 276.000 décès depuis le début de la pandémie, le nombre de cas supplémentaires enregistrés a bondi de 41% en une semaine, représentant la moitié des cas signalés ces sept derniers jours dans le monde.

Au moins 14 pays européens ont connu cette semaine un nombre record d'hospitalisations liées à la pandémie.

France

Depuis vendredi, jusqu’au 1er décembre minimum, la France est reconfinée. Les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) continueront d’accueillir les élèves.

Les déplacements sont limités dans un rayon d’un kilomètre du domicile et seulement à certaines conditions. Le télétravail est privilégié mais le travail sur site peut se poursuivre.

Tous les commerces, sauf ceux considérés comme essentiels, ont fermé leurs portes.

Irlande

Le 22 octobre, l’Irlande a été le premier pays de l’Europe à reconfiner entièrement sa population. Pour six semaines, près de cinq millions d’Irlandais ont été invités à rester chez eux, sauf les écoliers qui peuvent encore se rendre en classe.

Les commerces non essentiels sont fermés et les Irlandais ne peuvent sortir de chez eux pour faire de l'exercice que dans un rayon de cinq kilomètres.

Pays de Galles

Au lendemain de la décision irlandaise, le Pays de Galles a décidé le 23 octobre de reconfiner ses citoyens, au moins jusqu’au 6 novembre prochain. Les établissements scolaires restent également ouverts.

Angleterre

A partir de jeudi, l’Angleterre va de nouveau se confiner. Pour le moment, la mesure est instaurée jusqu’au 2 décembre, a annoncé le Premier ministre Boris Johnson.

Dans un pays où 50.000 nouveaux cas sont détectés chaque jour, les Anglais doivent privilégier le télétravail et ne sortir que pour faire les courses essentielles, se dégourdir les jambes et faire de l’exercice ou se rendre à un rendez-vous médical.

Si les écoles restent ouvertes, cafés, pubs et restaurants resteront fermés sauf pour les ventes à emporter ou les livraisons.

Autriche

Mardi, l’Autriche commence un nouveau confinement jusqu’à fin novembre. Un couvre-feu est instauré et les restaurants, hôtels, institutions culturelles et sportives seront fermés.

Belgique

De son côté, la Belgique a annoncé un confinement pour six semaines. Dès lundi, les Belges ne peuvent accueillir qu’une personne à leur domicile. Les commerces «non essentiels» seront fermés et le télétravail doit être appliqué quand c’est possible.

Portugal

Un confinement partiel débutera mercredi au Portugal. Environ 70% du territoire est concerné par la mesure. Les habitants de ces zones pourront toutefois se rendre au travail ou amener leurs enfants à l’école.

Les commerces ont pour le moment le droit d’ouvrir jusqu’à 22 heures et les entreprises devront instituer des horaires de travail décalés.

Grèce

La Grèce a, elle, opté pour un reconfinement partiel à partir de mardi. Les autorités mettent en place un couvre-feu nocturne (de minuit à 5 heures) et ont décidé la fermeture, pendant un mois, des bars, restaurants et salles de sport à Athènes et dans d'autres villes du pays.

Les écoles et les commerces de détails resteront ouverts.

Espagne

Un bouclage a été décrété par la quasi-totalité des régions espagnoles afin de limiter les déplacements avant le week-end de la Toussaint.

A part l'Estrémadure, peu peuplée, toutes les régions d'Espagne continentale ont bouclé leur territoire ou, comme en Galice, celui de certaines communes. La majorité de ces bouclages dureront deux semaines. A Madrid, la mesure s'appliquera seulement ce week-end et le suivant, tous deux prolongés.

Allemagne

Le 28 octobre, les autorités allemandes ont annoncé un nouveau tour de vis, sans aller jusqu'à un reconfinement.

Les citoyens sont invités à éviter les déplacements inutiles et les séjours touristiques à l'hôtel seront interdits à partir de lundi. Les restaurants, bars, installations sportives, culturelles et de loisirs seront fermés.

Les écoles resteront ouvertes, de même que tous les magasins, avec des règles plus strictes.

Italie

Les médias transalpins parlent d'un «semi-confinement». Un couvre-feu a été appliqué dans plusieurs grandes régions, la fermeture des bars et des restaurants à 18 heures, ainsi que celle des salles de sport, de cinéma et de concert.

Le gouvernement envisagerait un confinement des grandes villes du pays, à commencer par Milan et Naples. Le Premier ministre Giuseppe Conte pourrait annoncer ces nouvelles mesures lundi, ainsi qu’une interdiction de déplacement entre les différentes régions et la fermeture de commerces dans les «zones rouges» urbaines.

Slovaquie

La Slovaquie a lancé samedi un programme de dépistage du coronavirus au sein de l'ensemble de la population avec des tests antigéniques, pour assouplir les restrictions. Il s’agit d’une première mondiale d'ores et déjà critiquée pour une mauvaise préparation.

Quelque 45.000 professionnels de la santé, de l'armée et de la police ont été déployés pour effectuer les tests dans ce pays de 5,4 millions d'habitants, dans environ 5.000 points de dépistage ouverts samedi et dimanche.

Toute personne ne disposant pas de certificat de test négatif risque de se voir infliger une lourde amende si elle est contrôlée par la police hors de chez elle. Les cas positifs doivent s'isoler chez eux pendant 10 jours.

Les pays européens constituent ainsi la troisième région la plus touchée derrière l'Amérique latine et les Caraïbes (11,2 millions de cas) et l'Asie (10,5). Sur l'ensemble de la planète, ce sont plus de 45,6 millions d'êtres humains qui ont été atteints, dont près de 1,2 million ont perdu la vie.