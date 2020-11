Covid-19 : la maire de Paris annonce une «initiative» pour la réouverture des librairies indépendantes fermées pendant le confinement

Depuis l'annonce du reconfinement et la fermeture des lieux culturels décidée par le gouvernement, l'inquiétude monte d'un cran parmi des acteurs déjà fragilisés. Dans un entretien au «JDD», la maire de Paris Anne Hidalgo plaide en faveur d'aménagements.

«Je déplore que certains commerces de proximité, plus que jamais nécessaires pour maintenir le lien social et lutter contre les effets de l'isolement, aient été fermés», regrette l'élue, qui évoque notamment le sort des «librairies et des salons de coiffure». Elle annonce qu'elle travaille à «une initiative commune avec d'autres villes (...) pour autoriser la réouverture des librairies indépendantes», en lien avec ce qui a été mis en place à Dijon.

Le maire de Dijon François Rebsamen (PS) a signé un arrêté pour autoriser le maintien des librairies ouvertes en dépit des mesures de confinement. «Je ne veux pas la mort des librairies, or je suis persuadé que vu la période de fermeture (...) c'est la plateforme Amazon qui va en profiter», a-t-il justifié au micro de France Inter.

Une pétition a été lancée pour demander le maintien des librairies ouvertes, initiée par l'animateur de l'émission littéraire La Grande librairie, François Busnel.

LE MONDE DE LA CULTURE «SACRIFIE»

Dans un courrier au Premier ministre Jean Castex ce mercredi, Anne Hidalgo a adressé une série de propositions. «J'ai plaidé pour que tous les services publics restent ouverts, ainsi que les parcs et jardins» et les «marchés alimentaires», a-t-elle expliqué. L'élue regrette toutefois les arbitrages défavorables du gouvernement en faveur de la culture. «J'ai demandé - et là je n'ai pas été entendue - l'ouverture des musées et des bibliothèques» sur «inscription», avec des «jauges renforcées et des protocoles rigoureux». «La culture est essentielle, c'est une erreur de la sacrifier», tance la maire de Paris.