DIRECT - Coronavirus : Jean Castex sera l'invité du journal de 20h sur TF1 ce dimanche

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Lors de son allocution tant attendue mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement national à partir de vendredi minuit et jusqu'au 1er décembre. Les écoles, collèges et lycées resteront toutefois ouverts.

> Le recours au télétravail doit être «le plus massif possible» pendant le confinement, a affirmé jeudi Jean Castex

> Le port du masque à l'école sera étendu aux enfants du primaire, dès l'âge de 6 ans

> Le Sénat a voté ce vendredi la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 janvier

14h31

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé sur Twitter qu'il serait l'invité du journal de 20h sur TF1 dimanche soir, en pleine polémique sur la fermeture des petits commerces pendant le confinement.

«Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h00 sur TF1», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h00 sur TF1. pic.twitter.com/gboQU9qCaH — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 1, 2020

13h14

Le reconfinement d'un mois en Angleterre pourrait se prolonger au delà du 2 décembre, a déclaré dimanche le ministre Michael Gove, alimentant les angoisses des milieux économiques et les critiques contre la stratégie du gouvernement.

Après avoir résisté pendant des semaines à un confinement général, le Premier ministre Boris Johnson s'est résolu à l'annoncer lors d'une conférence de presse organisée en catastrophe samedi, après des fuites dans la presse. A partir de jeudi et jusqu'au 2 décembre, les commerces non essentiels devront fermer, ainsi que les pubs et restaurants, sauf s'ils font de la vente à emporter. A la différence du premier confinement, début mars, les écoles resteront ouvertes.

Interviewé sur SkyNews dimanche, Michael Gove, chargé de la coordination de l'action gouvernementale, a dit que le gouvernement espérait que le taux "R" de reproduction du virus aura "significativement baissé" d'ici le 2 décembre mais a reconnu que le confinement pourrait être prolongé, en fonction de la situation. Le reconfinement est destiné à freiner la forte propagation du nouveau coronavirus en Angleterre, où quelque 50.000 nouveaux cas sont enregistrés chaque jour.

La mesure sera présentée lundi à la Chambre des communes, chambre basse du parlement, où Boris Johnson dispose d'une vaste majorité. Les députés voteront sur ces nouvelles restrictions mercredi, à la veille de leur entrée en vigueur.

13h03

Israël a entamé dimanche ses premiers tests cliniques d'un vaccin contre le nouveau coronavirus au moment où le gouvernement commence à alléger le second confinement décrété dans le pays.

Au début de la pandémie, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait mandaté l'Institut de recherche biologique (IIBR) pour développer un vaccin local contre le virus qui a désormais fait plus d'un million de morts à travers le monde, dont plus de 2.500 en Israël. Deux personnes, une à l'hôpital Sheba près de Tel-Aviv, l'autre à l'hôpital Hadassah à Jérusalem, ont reçu dimanche ce vaccin à l'essai dans le cadre de la première étape des tests cliniques israéliens. Aner Ottolenghi, 34 ans, s'est dit "ému" et a encouragé le maximum de personnes en bonne santé à se porter volontaire pour ces tests, selon un communiqué de l'hôpital Hadassah. "Nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel (...) C'est une piqûre d'espoir", a soutenu M. Netanyahou lors d'une conférence de presse à l'hôpital Sheba.

L'Organisation mondiale de la santé recense actuellement une quarantaine de "candidats vaccins", évalués dans des essais cliniques à travers le monde.

4h

L'Angleterre et l'Autriche ont annoncé samedi un nouveau confinement pour un mois, tandis que d'autres pays européens prennent des mesures de plus en plus strictes pour tenter de contenir la nouvelle flambée de Covid-19.

Au Royaume-Uni, confronté à une résurgence menaçant de submerger ses hôpitaux, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé un reconfinement en Angleterre à partir de jeudi et jusqu'au 2 décembre (sachant que le Pays de Galles était déjà confiné, et l'Irlande du Nord en confinement partiel). Ecoles et universités resteront ouvertes, mais les déplacements sont sévèrement restreints, les habitants appelés à télétravailler, et seuls les pubs et restaurants proposant de la nourriture à emporter ou des livraisons pourront rester ouverts. La pandémie a fait au moins 46.555 morts au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé en Europe, qui enregistre plus de 50.000 nouveaux cas par jour et a dépassé samedi le million de cas.

En Autriche, «un second confinement est mis en place à compter de mardi et ce jusqu'à fin novembre», a déclaré le chancelier Sebastian Kurz. Le pays de 8,8 millions d'habitants enregistre désormais plus de 5.000 cas quotidiens, contre seulement 1.000 début octobre, pour 1.109 décès depuis l'émergence de la pandémie.

La France (plus de 36.500 morts), elle, s'est déjà reconfinée, jusqu'au 1er décembre. 35.641 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés sur 24 heures, contre 49.215 la veille, portant le nombre de personnes contaminées à plus 1,3 million. L'épidémie y a d'ailleurs suspendu samedi soir le procès des attentats de janvier 2015 car le principal accusé a été testé positif au coronavirus. La Belgique a annoncé vendredi un confinement plus sévère, et l'Allemagne a également durci les restrictions en place dans le pays pour ralentir la pandémie.

Le Portugal sera, lui, soumis à partir de mercredi à un reconfinement partiel concernant 70% de sa population, a annoncé samedi soir le Premier ministre Antonio Costa. La Grèce avait annoncé plus tôt dans la journée un confinement partiel d'un mois à Athènes et dans les autres grandes ville du pays à partir de mardi. Comme ailleurs, l'objectif est d'«essayer de sauver les fêtes de Noël», a expliqué le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.