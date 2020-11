Confinement : Le maquillage retiré des rayons des grandes surfaces

C’est un véritable casse-tête qui s'annonce pour les grandes surfaces. A compter de ce mardi 3 novembre, les rayons de produits non-essentiels devront être fermés, dont le maquillage qui sera retiré par soucis d’équité avec les petits commerces.

Rouge à lèvres, vernis à ongles et mascaras resteront donc aux placards pendant quelques semaines, alors que les produits d’hygiène pourront toujours être commercialisés. Une décision qui fait suite à la discussion dimanche entre le Premier ministre Jean Castex et les fédérations des commerçants ainsi que des élus locaux, et qui a été détaillée ce lundi matin par Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises, sur France Info. «Je précise que la coiffure à domicile et l'esthétique à domicile ne pourront pas être exercés», a-t-il ajouté.

Covid-19 : "Les produits d'hygiène seront gardés, le maquillage non, les grandes surfaces les retireront", détaille Alain Griset, ministre délégué chargé des PMEhttps://t.co/VWtSSS43rJ pic.twitter.com/lmzNMriWFr — franceinfo (@franceinfo) November 2, 2020

Les grandes surfaces devront donc jongler entre les produits essentiels et d’autres considérés comme non-essentiels qui se trouvent pourtant dans un même rayon. «Nous vendons du dentifrice et le mascara qui est à côté ne pourra pas être vendu», souligne Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération de la grande distribution (FCD). Pour lui, ces mesures vont «affaiblir le petit comme le grand commerce, en laissant le champ libre à des acteurs comme Amazon».

Des achats notamment possibles sur Amazon

S’ils veulent se procurer du maquillage pendant le confinement, les Français n’auront donc pas d’autres choix que de se tourner sur les sites de grandes marques et d'entreprises de commerce en ligne qui, à quelques semaines de Noël, devraient être les grands gagnants de cette crise sanitaire.

Interrogé ce lundi sur RTL, le ministre de l’Economie Bruno Lemaire a confirmé qu’il recevrait cette semaine à Bercy les différentes fédérations des commerçants afin de débattre d’une éventuelle réouverture à partir du 12 novembre. La «prise de rendez-vous» pour réguler les flux des clients pourrait être une possibilité, a-t-il déclaré.