Confinement : les coiffeurs peuvent-ils exercer à domicile ?

En mars dernier, lors du premier confinement, la fermeture des salons de coiffure avait attristé de nombreux Français. Un sentiment ravivé par ce deuxième confinement.

Depuis le 30 octobre, les coiffeurs doivent garder les portes de leurs établissements closes. Ces derniers, tout comme les salons de soins esthétiques, sont considérés comme des commerces «non essentiels».

Et la situation de ces professionnels s'est même aggravée ce lundi 2 novembre, puisqu'ils ont appris qu'il ne pourraient pas non plus exercer leur métier à domicile. Une décision annoncée par Alain Griset, ministre délégué chargé des PME, sur franceinfo, et confirmée par la suite par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie.

«Ce n'est pas compréhensible pour un salon de coiffure qui a fait tous les efforts pour s'adapter aux règles de sécurité sanitaire [...] que dans le même temps, vous puissiez avoir des coiffeurs à domicile», a fait savoir le ministre à la radio.

Pourtant, le gouvernement avait annoncé tout le contraire au début du confinement. Le 30 octobre, par l'intermédiaire de Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur, il avait en effet assuré aux professionnels qu'ils pouvaient maintenir leur activité à domicile, «dans le respect des gestes barrières».

Oui, les coiffeurs à domicile peuvent maintenir leur activité dans le strict respect de gestes sanitaires. La porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaize, l'a confirmé sur @BFMTV à @CandiceMahout.#autoentrepreneur #microentrepreneur #coiffeur pic.twitter.com/o1Jt6QD0Xb — FNAE (@FnaeFrance) October 30, 2020

Mais depuis ces déclarations, de nombreuses voix se sont élevées afin de demander plus de clarté. A commencer par celle de l'Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC). Dans un communiqué, l'organisation a interpellé Emmanuel Macron sur ce qu'elle considère comme «une concurrence déloyale». Ainsi, elle a exigé «une équité de traitement entre les activités en salon et à domicile, ainsi qu’une équité territoriale».

Mais même si cette équité en question a été retrouvée, la situation pourrait bien encore évoluer. En effet, Brunon Le Maire a annoncé que les différentes fédérations de commerçants seraient reçues cette semaine à Bercy pour étudier les conditions d'une éventuelle réouverture. Celle-ci pourrait intervenir à partir du 12 novembre, selon l'évolution de l'épidémie et en fonction des solutions mises en avant par les professionnels pour garantir le respect des règles sanitaires.