Ile-de-France : problèmes en vue dans plus de la moitié des lycées pour accueillir les élèves à la cantine

Le protocole sanitaire renforcé contre le coronavirus qui entre en vigueur cette rentrée dans les établissements scolaires risque de poser problème dans les cantines de nombreux lycées de région parisienne, a anticipé Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France, ce lundi 2 novembre.

L'élue a en effet souligné que «60% des cantines ne pourraient pas, avec trois services comme aujourd'hui, accepter l'ensemble des enfants en respectant le protocole», lors d'une interview sur Europe 1. En conséquence, la présidente de région, qui gère les 465 lycées franciliens, pense «qu'il va falloir qu'on adapte les procédures, qu'on fasse quatre services» le midi. Elle a d'ailleurs fait «une demande au ministère de l'Education» pour modifier les emplois du temps, «parce que les élèves ne vont pas choisir entre déjeuner ou étudier».

Des mesures qui pourraient se révéler insuffisantes, d'après Valérie Pécresse : «il restera un tiers des lycées dans lesquels on sera obligé de faire des demi-jauges de cantine avec des plateaux-repas froids un jour sur deux». Face à cette situation exceptionnelle, l'élue a lancé un appel à l'indulgence aux parents d'élèves, pour qu'ils se montrent «compréhensifs».

Un mètre minimum entre chaque élève à la cantine

Dans l'enseignement secondaire, ce nouveau règlement, qui doit être totalement opérationnel d'ici au lundi 9 novembre, prévoit notamment une distance d'un mètre entre les élèves d'une même classe à la cantine. Et si cette distanciation est impossible à tenir, le ministère de l'Éducation nationale indique «qu'il convient de faire déjeuner les élèves d’un même groupe (classe, groupes de classe ou niveau) ensemble et, dans la mesure du possible, toujours à la même table».

Pour permettre aux établissements scolaires de rester ouverts malgré la forte circulation du virus, ce nouveau protocole a pour objectif principal «d'éviter au maximum le brassage des élèves», avait fait valoir le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, sur France 2 :

Par ailleurs, le protocole prévoit un renforcement du nettoyage et de la désinfection des classes. Des opérations compliquées tant les établissements scolaires manquent de bras. «Nous allons faire un effort colossal, car nous allons recruter plus de 240 personnes pour nettoyer les établissements en plus», a répondu Valérie Pécresse.