Reconfinement : quand les effets se feront sentir sur l'épidémie ?

Un air de printemps au coeur de l'automne. Comme en mars dernier et conformément à ce qu'a annoncé Emmanuel Macron le 28 octobre, le gouvernement a décidé d'instaurer un nouveau confinement national pour faire face à la deuxième vague de coronavirus. Mais quand peut-on espérer en voir les effets sur la courbe de l'épidémie ?

La mise en place d'un couvre-feu n'aura donc pas suffi. Et lors de son allocution, la semaine dernière, le chef de l'Etat l'a lui-même reconnu.

«Nous sommes tous en Europe surpris par l'évolution du virus, (...) nous en sommes au même point : débordés par une deuxième vague, qui (...) sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première», a ainsi prévenu Emmanuel Macron, en ajoutant qu'il y aura «près de 9.000 personnes en réanimation d'ici à la mi-novembre.»

descendre à 5.000 contaminations par jour

Dans ce contexte, le chef de l'Etat a annoncé un reconfinement généralisé d'une durée d'un mois qui a pris effet le 30 octobre dernier.

But affiché : faire baisser, dans l'intervalle, le nombre des contaminations recensées à 5.000 par jour pour ne pas, en bout de chaîne, faire déborder les services de réanimation.

Officiellement, du point de vue l'exécutif du moins, un reconfinement de quatre semaines serait donc suffisant pour atteindre cet objectif d'orienter l'épidémie de SARS-CoV-2 à la baisse.

Le scepticisme des scientifiques

Mais de leur côté, la plupart des médecins se montrent, eux, beaucoup plus réservés.

A commencer par le président du Conseil scientifique lui-même, chargé pourtant d'orienter le pouvoir dans la crise.

«Au 1er décembre, nous ne serons pas à 5.000 contaminations par jour. Je peux vous le dire d'emblée aujourd'hui. Il va falloir plus de temps», a ainsi affirmé, dès le lendemain de l'allocution présidentielle, Jean-François Delfraissy.

Selon lui, le scénario le plus probable est que le confinement s'achève par un couvre-feu qui resterait en place pendant les fêtes de fin d'année.

«Le scénario est plutôt d'avoir un confinement de ce type pendant un mois, de regarder les indicateurs (...) et de sortir du confinement avec un couvre-feu», qui resterait en place jusqu'à «début janvier», a-t-il avancé.

Des paramètres qui ne sont pas les mêmes

A l'appui des réserves émises par Jean-François Delfraissy, le fait que l'épidémie touche cette fois «l'ensemble du territoire», et que les hôpitaux doivent continuer à prendre en charge les personnes souffrant de pathologies urgentes autres que le Covid-19.

Le retour de flamme se fait également ressentir sur l'âge et le profil des malades qui sont beaucoup plus variables. Le coronavirus touchant à présent toutes les classes d'âges, et plus seulement les personnes âgées et vulnérables.

Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux-mêmes : Désormais, ce sont près de 50.000 contaminations par jour qui sont enregistrées. Dans le même temps, le rythme des décès ne faiblit pas, bien au contraire. Selon Santé publique France, il a même crû, en moyenne hebdomadaire, de 45 % entre le 15 octobre et le 22 octobre dernier pour atteindre plus de 37.000 morts début en ce début du mois de novembre.

Autre point - et non des moindres - le confinement est cette fois assoupli. Contrairement au printemps dernier, tous les établissements scolaires sont par exemple ouverts. Et si un protocole sanitaire renforcé s'y applique - le masque est par exemple obligatoire en classe à partir de 6 ans - une majorité de contaminations se font néanmoins toujours dans le cadre intrafamilial.

Lors du confinement strict du printemps, qui, au total, avait duré cinquante-cinq jours, le pic du nombre de personnes admises en réanimation pour Covid-19 avait été atteint le 8 avril avec 7.019 malades, soit précisément vingt-deux jours après le premier jour des restrictions de déplacements, le 17 mars.

La courbe avait ensuite pris plusieurs semaines pour atteindre un plus bas, le 14 août, avec 344 malades admis en réa. Le confinement strict du printemps, lui, s'était achevé le 11 mai 2020.

Mais à présent, avec une épidémie hors de contrôle et des règles qui ne sont plus les mêmes, si une inversion des courbes est espérée dans le mois qui s'ouvre, maintenir l'épidémie sous cloche tout au long de l'hiver pourrait s'avérer être beaucoup plus compliqué.