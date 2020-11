Tempête Alex : un mois après, plusieurs villages de la vallée de La Roya restent inaccessibles

Le 2 octobre dernier, la rivière déchainée emportait plusieurs kilomètres de route, une douzaine de ponts et ravageait des villages entiers.

Un mois après la tempête, la vallée de la Roya peine à se reconstruire à l’est des Alpes-Maritimes. Chaque jour, d’énormes véhicules de chantier s’affairent à réparer la route en empilant un à un de lourds blocs de béton les uns sur les autres. Mais plusieurs villages restent toujours isolés.

Des familles traumatisées

C’est le cas de Saorge, Fontan, Saint-Dalmas-de-Tende, La Brigue et Tende. « Beaucoup d’habitants sont partis, explique Françoise, une retraitée sinistrée de Fontan. Les personnes qui travaillent à Nice ou Menton ne peuvent plus rentrer chez elle le soir à cause de la route qui est coupée. Alors beaucoup ont pris un appartement en location en dehors de la vallée. Ils ne peuvent pas faire autrement. Cette situation les met en grande difficultés financières car il s’agit de dépenses imprévues ». Traumatisées par les destructions due à la tempête Alex, certaines familles de la Roya auraient même décidé de quitter définitivement la vallée. Une issue que les autorités veulent éviter.

Un chantier titanesque

Si les moyens matériels et humains mis en œuvre par les collectivités sont importants, le chantier reste titanesque. Et la chance n’est pas toujours au rendez-vous. Ainsi, lundi dernier, une nouvelle crue a emporté les premières réparations qui avaient été effectuées à Fontan. Ce qui repousse encore de plusieurs jours le raccordement du village au réseau routier et les habitants commencent à perdre patience. « Le plus difficile c’est de ne pas pouvoir voir mes enfants et mes petits-enfants, explique Françoise. D’habitude, je passais au moins trois jours par semaine à Nice. Ce n’est plus possible. C’est également difficile pour nous de faire des courses. Heureusement, à notre âge, nous pouvons nous passer de certains produits », confie celle dont l’extérieur de la maison a été dévastée par la tempête.

«Notre vallée ne doit pas mourir»

Toute la journée, des hélicoptères continuent de survoler les villages de Fontan et de Saorge, en direction de Tende, qui est désormais accessible en train mais uniquement depuis l’Italie. « Les jeunes sont démoralisés, glisse démoralisée cette habitante de Saint-Dalmas-de-Tende. Beaucoup se demandent quel peut bien être leur avenir ici. Il faut que les commerces et les entreprises restent ouverts afin de maintenir les emplois. Notre vallée ne doit pas mourir».