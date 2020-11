Nice : des petits commerces se mettent au «click and collect» pour tenter de sauver leur activité

À Nice, des petits commerces contraints de fermer à cause du confinement se mettent au principe du «click and collect» pour tenter de sauver leur activité.

Certaines boutiques de la Capitale azuréenne ont décidé de se battre et d’innover face à la crise sanitaire due au Covid 19. «Il fallait à tout prix qu’on garde une relation avec notre clientèle pour ce deuxième confinement, on a donc décidé de passer par les réseaux sociaux en mettant en place un système de Click and Collect», explique la gérante de ByColette, un magasin d’articles de mode sur l’avenue Jean Médecin, à Nice. Le principe du «click and collect» consiste à passer commande sur Internet, puis venir chercher ses achats en boutique. Une solution inspirée du drive de la grande distribution.

«Sur Instagram, nous filmons tous nos articles disponibles et les mettons en stories, poursuit cette commerçante Niçoise. Nos clients envoient ensuite un message avec celui qui les intéresse en ayant préalablement payé via Paypal ou par carte bleue. Puis, il leur suffit de prendre rendez-vous sur Instagram afin de récupérer leurs achats directement au magasin.»

Dans un esprit de solidarité, un groupe Facebook vient également d’être lancé pour fédérer les petits commerces. « À l’origine, nous étions un groupe de brocante de vente entre particuliers, explique Laëtitia, créatrice du Groupe Facebook «Soutien Click and Collect Nice 06». Or, nous avons décidé de transformer notre page en réseau « Click and Collect». La plupart des petits commerçants n’ont pas la possibilité de créer leur propre site internet, le but étant qu’ils mettent en avant leurs produits sur ce groupe et qu’ils puissent continuer à vendre malgré la fermeture de leurs magasins. Certains proposent même de livrer les achats directement à domicile des clients. Tous ont décidé de se battre bec et ongles afin d’assurer leur survie ».

Pour l’heure, ce groupe Facebook de soutien aux commerçants Niçois compte déjà près de 3000 membres.

