À Nice, les petits commerces autorisés à ouvrir rongent leur frein pendant le confinement

Bars, restaurants et commerces non essentiels ont baissé leur rideau le 30 octobre dernier, laissant les tabacs, boulangeries et supérettes qui ont pignon sur rue poursuivent leur activité dans une ambiance particulièrement morose.

« On travaille dans un quartier qui vit principalement des restaurants, bars et coiffeurs, c’est cette clientèle qui vient ensuite se ravitailler au tabac, explique Murielle, gérante du Tabac Le Guisol, au port de Nice. Quand ces commerces ferment, les clients ne viennent plus ».

Et le tiroir caisse s’en ressent tandis que les charges et le loyer continuent de courir. « Notre chiffre d’affaires a fortement diminué, et les commerces restant ouvert ne reçoivent aucune aide du gouvernement pour compenser cette perte » raille le couple de commerçants.

« L’hiver risque d’être long et difficile »

« Il y a quelque chose de différent dans ce deuxième confinement. Au mois de mars on sentait la gravité et l’urgence de la situation, il y avait un soutien plus important pour les commerçants encore ouverts. Aujourd’hui les clients n’agissent pas de la même manière. Ce nouveau confinement est souvent mal compris. Même les habitués ne consomment plus pareils , ils sont plus prudents, achètent moins, c’est assez perturbant. » poursuit de son côté, Sophie, de la boulangerie La gourmandise a proximité du Tabac Le Guisol.

« On espère que certains petits commerces, notamment les coiffeurs, pourront vite rouvrir est ramenée de la vie dans notre quartier. On en a vraiment besoin. Sinon l’hiver risque d’être long et difficile, on réfléchit même à fermer pendant quelques jours, si la situation devait perdurer jusqu’à l’année prochaine. » conclue la jeune commerçante dépitée.