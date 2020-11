Attentat de Nice : Éric Ciotti demande le transfert de l’assaillant dans un autre hôpital

La tension monte au Centre Hospitalier Universitaire de Nice. Près d’une semaine après l’attaque qui a fait trois morts à la basilique Notre-Dame, Brahim A., l’auteur des coups de couteau mortels grièvement blessé par balles lors de l’intervention de la police municipale, est toujours hospitalisé à Pasteur 2.

« La présence d’un terroriste blessé au sein d’un établissement hospitalier de la commune même où il a commis ses crimes atroces nécessite une mobilisation accrue d’équipes policières pour assurer sa sécurité et celle du personnel. » explique le député (LR) Éric Ciotti dans une lettre adressée ce jour au Ministre de la Santé Olivier Veran.

« Des tensions sont aujourd’hui palpables parmi le personnel du Centre Hospitalier qui craint des pressions extérieures trop fortes, et se trouve intérieurement meurtris par les actes barbares du terroriste » poursuit le parlementaire qui demande « le transfert du terroriste vers un centre situé en dehors du département pour assurer la sérénité du fonctionnement de l’hôpital Pasteur de Nice.»

« Sentiment de peur et climat anxiogène »

Le syndicat Force Ouvrière a également écrit au député ainsi qu’au directeur du CHU pour les alerter sur « ce sentiment de peur et ce climat anxiogène » ressentis par l’ensemble des agents qui travaillent à Pasteur 2. « Il nous paraît essentiel et indispensable qu’une présence policière renforcée assure la sécurité de notre hôpital et du personnel » écrit notamment Michel Fuentes, le Secrétaire général du syndicat.

L’état de santé du terroriste présumé Brahim A., un Tunisien de 21 ans, qui a été opéré, s’est aggravé. Placé en réanimation, il n’a toujours pu être entendu par les enquêteurs.