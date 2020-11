Confinement : peut-on parcourir la France pour voir des personnes à risque ?

Avec le nouveau confinement, mis en place pour faire face à la deuxième vague de coronavirus et prévu pour durer au moins jusqu'au 1er décembre, beaucoup de Français se demandent s'il est possible de se déplacer bien au-delà du kilomètre autour de leur domicile, pour aller voir des proches malades ou des personnes âgées et à risque.

Et à cette question, la réponse est «oui». Mais encore faut-il que cela se fasse dans les règles de l'art, la prudence, pour ne pas prendre le risque de contaminer ses proches, devant rester de mise.

La première étape reste néanmoins administrative et va d'abord consister, pour la personne souhaitant voyager, à bien penser à cocher la case «déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables» sur l'attestation de déplacement.

Se protéger pour protéger les autres

Cette catégorie regroupe en effet les cas de figure suivants : les parents ou grands-parents âgés, ou, de manière plus générale, les personnes malades, fragiles ou à risque, nécessitant l'assistance de leurs proches.

Il faut donc bien garder à l'esprit que ce genre de déplacement est prévu uniquement si la présence du proche est impérieuse. Cela peut être par exemple, pour apporter des courses, des vêtements ou des médicaments. Ce déplacement n'a donc rien d'une visite de courtoisie.

Le voyage, avec une épidémie repartant de plus belle, n'est pas non plus exempt de tout risque. On veillera donc, tout le long, à garder ses distances, bien porter le masque, se laver les mains ou utiliser une lotion hydro-alcoolique.

A l'arrivée, c'est-à-dire une fois chez la personne fragile, l'application des gestes barrières sera également - et plus que jamais - valable. Aux règles édictées plus haut, on pensera d'ailleurs également à bien ouvrir les fenêtres.

Ouvrir en grand les fenêtres - idéalement au moins trois fois par jour à raison de dix minutes à chaque fois - permet en effet de réduire significativement l'éventuelle présence du coronavirus dans l'air.

Cette préconisation vient d'ailleurs de rejoindre récemment la liste officielle des gestes barrières.