Confinement : vers un Noël sans sapin ?

Les producteurs français de sapins naturels sont inquiets. Avec la fermeture des commerces et des rayons dits «non essentiels», ils craignent en effet de ne pas être en mesure de proposer à la vente à Noël l'arbre «roi des forêts».

Dans un communiqué publié ce mercredi 4 novembre, l’Association Française du Sapin de Noël Naturel (AFSNN) explique que le mois de novembre est traditionnellement le mois de la coupe des sapins.

Une étape qui nécessite une bonne dose d'anticipation et de préparation afin, précise-t-elle, «que les arbres puissent être acheminés vers les différents points de vente».

Or, l'épidémie de coronavirus et le reconfinement ont conduit le gouvernement à prendre des mesures sanitaires pour limiter l'affluence dans les commerces en limitant la vente directe aux seuls biens jugés «essentiels». Résultat : les rayons fleurs et produits végétaux sont, à ce jour, fermés au public.

Un secteur fragilisé, des clients désemparés ?

Dans ce contexte, beaucoup d'enseignes de distribution ont annulé leurs commandes. Ce faisant, en début de chaîne, les producteurs hésitent à embaucher du personnel pour la coupe - voire n'embauchent pas du tout pour ne pas fragiliser outre-mesure leur activité. Et à l'arrivée, les Français pourraient devoir trouver un autre moyen de mettre à l'honneur leurs cadeaux.

Joint par CNEWS, un magasin Truffaut francilien confirme les informations de l'AFSNN. L'enseigne de jardinerie précise néanmoins qu'il reste l'option du «click and collect», selon lequel les clients commandent sur Internet et passent ensuite aux magasins récupérer leur sapin.

Mais ce système risque d'être pris d'assaut à l'approche du mois décembre. Ce seul canal de distribution sera-t-il suffisant aux professionnels du secteur ?

Une dérogation pour ouvrir la vente en magasin aux sapins de Noël ne serait-elle pas finalement l'option la plus simple ? Sollicité par CNEWS, le ministère de l'Economie n'a pu apporter une réponse à ces questions.

«Si on annonce le 15 novembre aux producteurs qu’ils devront proposer des sapins pour le mois de décembre, il sera déjà trop tard compte tenu des travaux de coupe et de la logistique à mettre en œuvre», s'inquiète déjà Frédéric Naudet, le président de l'AFSNN.

Avec les incertitudes liées au confinement, des familles pourraient ne pas se réunir cette année. Par ailleurs, si le gouvernement ne change pas d'avis sur les sapins, de nombreux producteurs risquent d'être fortement affectés par la baisse de leur activité.