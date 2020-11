Ile-de-France : voilà où se trouvent les premiers centres de tests antigéniques

Pour réduire les délais de dépistage alors que le coronavirus continue à se propager, plusieurs centres de tests antigéniques offrant des résultats quasi-immédiats ont ouvert ces derniers jours à Paris et en Ile-de-France.

Dans la capitale, le 6e arrondissement a inauguré son centre de dépistage antigénique ce jeudi 5 novembre, située sur le parvis de l’Église Saint-Sulpice. Il s'agit de la troisième structure de ce type à Paris, après celles installées depuis quelques jours au sein des mairies du 7e et du 9e arrondissement. Permettant d'obtenir ses résultats en une quinzaine de minutes, ils sont gratuits et ouverts à tous, sans rendez-vous.

Idem pour les cinq centres déployés depuis mardi 3 novembre aux abords des plus grandes gares de la région. Ils se trouvent à Versailles-Chantiers (78), Juvisy (91), Saint-Denis (93), Val-de-Fontenay (94) et Ermont-Eaubonne (95) :

Le test antigénique permet de détecter la présence éventuelle d'une protéine virale spécifique du Covid-19, indiquant «immédiatement à la personne testée si elle est contaminée par le virus», explique la Région Ile-de-France, qui a déployé les centres en partenariat avec la Croix-Rouge. Seules restrictions pour y accéder : «être âgé de moins de 65 ans et ne pas avoir de comorbidité ou de risque de développer une forme grave de la maladie».

«La rapidité du résultat va permettre à des personnes de venir se faire tester après leur travail et d'éviter ainsi les clusters dans le milieu professionnel», a indiqué le maire (PS) de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, en visite sur place.

Le prélèvement pour un test antigénique, pour lequel la Haute autorité de santé (HAS) a rendu en octobre un avis «favorable», est effectué dans les narines à l'aide d'un écouvillon, comme les tests dits RT-PCR, qui donnent actuellement les résultats les plus performants. Ils peuvent être réalisés sur des personnes asymptomatiques, hors cas contact ou cluster, ou sur des symptomatiques, mais seulement si un test RT-PCR ne peut être obtenu avant 48 heures et si le test antigénique se déroule dans les quatre premiers jours de symptômes.

Le déploiement de ces tests antigéniques se poursuivra dans les prochaines semaines près des 50 plus grandes gares d'Ile-de-France, selon la Région.