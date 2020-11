Tempête Alex : la vallée de la Roya veut sauver sa dernière librairie

A Saorge, village médiéval accroché à la montagne, au-dessus de la Roya dans les Alpes-Maritimes, la «Librairie du Cairos» pourrait disparaître.

Olivier et Véronique, les gérants lancent un appel à la solidarité pour sauver cette institution de la vie culturelle installée depuis une cinquantaine d’années au cœur de la vallée toujours sinistrée.

Le 2 octobre dernier, la tempête Alex ravage La Roya. En 24h, l’équivalent d’un an de pluie s’abat sur Saorge et ses 455 villageois. La « Librairie du Cairos » est désertée. Début novembre, elle est obligée de fermer en raison du confinement...

2300 euros récoltés en 24 heures

«Pour l’instant, nous fonctionnons à minima grâce à la vente à emporter précise Olivier. Mais cela ne nous permet pas de vivre et de payer notre loyer. Nous ignorons combien de temps durera le confinement. Nous ne savons pas non plus quand les touristes et les randonneurs reviendront au village. Notre objectif est de tenir jusqu’à l’été. Si nous y parvenons, la librairie sera peut-être sauvée ».

Heureusement, à Saorge, la solidarité est une valeur partagée depuis toujours. Une entraide qui s’est encore renforcée depuis la catastrophe naturelle. Aussi, Anouk, une amie du couple de libraires, a décidé de monter une cagnotte en ligne (intitulée « Sauvez la dernière librairie de la Vallée de la Roya ») sur le site internet de financement participatif ‘gofundme.com’. L’objectif est de récolter 7 000 euros. Ce mercredi après-midi, plus de 2 300 euros avaient déjà été versés par une trentaine de donateurs.

Un repaire pour tous les habitants

Dans ce village qui ne compte qu’une petite poignée de commerces, la fermeture de la Librairie du Cairos serait une nouvelle catastrophe. Car elle assure le lien social et culturel entre tous les habitants de la Roya. «Ici, on trouve des romans en Français et en Italien mais également des ouvrages régionaux, des polars ou encore des livres jeunesse et des BD, explique Olivier. Notre sélection, ce sont nos lecteurs locaux qui la font ».

Toute l’année, la librairie organise des conférences, des concerts, des expositions et des rencontres avec des auteurs. Les promeneurs aiment s’y attabler pour prendre un thé un chocolat chaud ou y déguster des gâteaux faits maison. A Saorge, les habitants ne veulent pas laisser mourir leur dernier repaire.